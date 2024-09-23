Сколько платят контрактникам в Свердловской области

Posted 23 сентября, 05:19
Published 23 сентября, 05:19
Modified 23 сентября, 05:21
Updated 23 сентября, 05:21
Теперь с 20 сентября при заключении контракта военнослужащие будут получать в общей сложности около 2 млн рублей, сообщили в департаменте информполитики.
Правительством региона ранее были направлены средства в местные бюджеты. За счет этого муниципалитеты назначили выплаты в 100 тысяч рублей. Некоторые города выделяют еще и дополнительные средства из своих бюджетов.
Также на семью и детей военнослужащих полагается выплата по 20 тысяч рублей. Она также продолжит свое действие. Дополнительно для семей действуют льготы по газификации, отсрочке аренды или расторжению договоров без штрафов и другие.
Ранее о введении выплат в размере 100 тысяч рублей для служащих по контракту заговорили в Нижнем Тагиле.