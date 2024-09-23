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Posted 23 сентября, 05:19

Published 23 сентября, 05:19

Modified 23 сентября, 05:21

Updated 23 сентября, 05:21

Контрактникам в Свердловской области увеличены выплаты до 1,5 млн рублей

Сколько платят контрактникам в Свердловской области

23 сентября 2024, 05:19
Фото: 1MI

Контрактникам в Свердловской области увеличены выплаты до 1,5 млн рублей

Правительство Свердловской области увеличило размеры единовременной выплаты, которую получают жители региона, заключившие контракт с Минобороны. Так, сумма достигла 1,5 млн рублей.

Теперь с 20 сентября при заключении контракта военнослужащие будут получать в общей сложности около 2 млн рублей, сообщили в департаменте информполитики.

Правительством региона ранее были направлены средства в местные бюджеты. За счет этого муниципалитеты назначили выплаты в 100 тысяч рублей. Некоторые города выделяют еще и дополнительные средства из своих бюджетов.

Также на семью и детей военнослужащих полагается выплата по 20 тысяч рублей. Она также продолжит свое действие. Дополнительно для семей действуют льготы по газификации, отсрочке аренды или расторжению договоров без штрафов и другие.

Ранее о введении выплат в размере 100 тысяч рублей для служащих по контракту заговорили в Нижнем Тагиле.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Контракт#Военные#Выплаты#Льготы#Екатеринбург#СВО
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