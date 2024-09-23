Суд заставил мать больного ребенка в Нижнем Тагиле положить его в стационар

Posted 23 сентября, 11:50
Published 23 сентября, 11:50
Modified 23 сентября, 11:52
Updated 23 сентября, 11:52
Во время прокурорской проверки было установлено, что мать восьмилетнего ребенка с серьезным хроническим заболеванием, не дает ему необходимые лекарства, не является с ним на прием к врачу и отказывается класть его в больницу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с отсутствием лечения и профилактики состояние ребенка стало хуже. Прокуратура отправила в суд иск с требованием обязать мать определить ребенка в стационар на 21 день. Суд требование удовлетворил. Пациент был помещен в медучреждение.
Напомним, суд заставил жителя Ирбита выплатить дочери долг по алиментам.