Суд заставил мать больного ребенка в Нижнем Тагиле положить его в стационар

Во время прокурорской проверки было установлено, что мать восьмилетнего ребенка с серьезным хроническим заболеванием, не дает ему необходимые лекарства, не является с ним на прием к врачу и отказывается класть его в больницу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.