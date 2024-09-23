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Posted 23 сентября, 11:50

Published 23 сентября, 11:50

Modified 23 сентября, 11:52

Updated 23 сентября, 11:52

Суд заставил мать больного ребенка в Нижнем Тагиле положить его в стационар

Суд заставил мать больного ребенка в Нижнем Тагиле положить его в стационар

23 сентября 2024, 11:50
Фото: 1MI
Женщина в Нижнем Тагиле положила в больницу ребенка с хроническим заболеванием после вмешательства прокуратуры и суда.

Во время прокурорской проверки было установлено, что мать восьмилетнего ребенка с серьезным хроническим заболеванием, не дает ему необходимые лекарства, не является с ним на прием к врачу и отказывается класть его в больницу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с отсутствием лечения и профилактики состояние ребенка стало хуже. Прокуратура отправила в суд иск с требованием обязать мать определить ребенка в стационар на 21 день. Суд требование удовлетворил. Пациент был помещен в медучреждение.

Напомним, суд заставил жителя Ирбита выплатить дочери долг по алиментам.

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