Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно отключен

Posted 23 сентября, 04:31
Published 23 сентября, 04:31
Modified 23 сентября, 04:33
Updated 23 сентября, 04:33
Городской дорожный объект обесточен на перекрестке «Восточное шоссе — улица Кубилина», рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Данное техническое оснащение решили отключить с 9 часов утра до 16:00 из-за прекращения подачи электроэнергии на указанные несколько часов.
Напомним, 16 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле технику, регулирующую дорожное движение, отключали на пересечении дорог в районе Гальянки. Также 2 светофора были в нерабочем состоянии 10 сентября на Красногвардейской улице.