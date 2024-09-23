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Posted 23 сентября, 04:31

Published 23 сентября, 04:31

Modified 23 сентября, 04:33

Updated 23 сентября, 04:33

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно отключен

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно отключен

23 сентября 2024, 04:31
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на некоторое время отключили светофор на пересечении дорог в районе Вагонки 23 сентября 2024 года.

Городской дорожный объект обесточен на перекрестке «Восточное шоссе — улица Кубилина», рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Данное техническое оснащение решили отключить с 9 часов утра до 16:00 из-за прекращения подачи электроэнергии на указанные несколько часов.

Напомним, 16 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле технику, регулирующую дорожное движение, отключали на пересечении дорог в районе Гальянки. Также 2 светофора были в нерабочем состоянии 10 сентября на Красногвардейской улице.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Электричество#Светофор#Перекресток#Отключение#Екатеринбург#ЦОДД
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