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Posted 23 сентября, 07:02

Published 23 сентября, 07:02

Modified 23 сентября, 07:04

Updated 23 сентября, 07:04

фото: Яна Улегова

Тагильчанин победил в международном фестивале боевых искусств «Кубок Лотоса»

23 сентября 2024, 07:02
фото: Яна Улегова

Спортсмен из Нижнего Тагила одержал победу в «Кубке Лотоса» 2024 года

Тагильчанин Иван Булдаков стал победителем в «Кубке Лотоса» 2024 года. Международные соревнования по боевым искусствам состоялись в городе Элиста.

Состязания проходили в республике Калмыкия 20 сентября. Иван одержал безоговорочную победу.

Отметим, что он завоевывает 1 место уже не первый раз. В этом турнире он боролся за победу с Давидом Григоряном. Спортсмен представлял Армению. Оба участника боролись за победу до конца.

Противник был достойный. Однако Иван был сильнее, и руку подняли ему. Профессиональный рекорд спортсмена теперь 5-0.

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