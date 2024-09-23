Тагильчанин победил в международном фестивале боевых искусств «Кубок Лотоса»

Posted 23 сентября, 07:02
Published 23 сентября, 07:02
Modified 23 сентября, 07:04
Updated 23 сентября, 07:04
Состязания проходили в республике Калмыкия 20 сентября. Иван одержал безоговорочную победу.
Отметим, что он завоевывает 1 место уже не первый раз. В этом турнире он боролся за победу с Давидом Григоряном. Спортсмен представлял Армению. Оба участника боролись за победу до конца.
Противник был достойный. Однако Иван был сильнее, и руку подняли ему. Профессиональный рекорд спортсмена теперь 5-0.
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