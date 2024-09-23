Тагильчанка стала обладателем Гран-при конкурса среди мастеров народной росписи

Posted 23 сентября, 07:59
Published 23 сентября, 07:59
Modified 23 сентября, 08:01
Updated 23 сентября, 08:01
Участники показывали свое мастерство на трех площадках. Одна из них находилась в доме народного творчества, другая организована в музее «Хохловка». А третья площадка для демонстрации умений была и в поселке Ильинском.
На первом этапе художники расписывали изделия в своей технике. В этом году участники превращали в произведение искусства деревянный скворечник.
В рамках втором этапа соревнований участники провели обучающие занятия для желающих. Об этом сообщает «Тагильский Рабочий».
Напомним, работники краснотурьинского МСК заняли призовое место на конкурсе профмастерства.