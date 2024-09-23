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Posted 23 сентября, 07:59

Published 23 сентября, 07:59

Modified 23 сентября, 08:01

Updated 23 сентября, 08:01

Тагильчанка стала обладателем Гран-при конкурса среди мастеров народной росписи

Тагильчанка стала обладателем Гран-при конкурса среди мастеров народной росписи

23 сентября 2024, 07:59
Фото: 1MI
Тагильчанка Нэлли Кошкина, учитель ГДДЮТ, стала лучшей по итогам конкурса народного мастерства, который проходил в Перми.

Участники показывали свое мастерство на трех площадках. Одна из них находилась в доме народного творчества, другая организована в музее «Хохловка». А третья площадка для демонстрации умений была и в поселке Ильинском.

На первом этапе художники расписывали изделия в своей технике. В этом году участники превращали в произведение искусства деревянный скворечник.

фото: Тагильский Рабочийфото: Тагильский Рабочий
фото: Тагильский Рабочий

В рамках втором этапа соревнований участники провели обучающие занятия для желающих. Об этом сообщает «Тагильский Рабочий».

Напомним, работники краснотурьинского МСК заняли призовое место на конкурсе профмастерства.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Художник#Победители#Екатеринбург
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