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Posted 23 сентября, 19:45

Published 23 сентября, 19:45

Modified 23 сентября, 19:47

Updated 23 сентября, 19:47

«Турпомощь»: въездной турпоток в Россию только начинает восстанавливаться

23 сентября 2024, 19:45
В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ заявили RT, что после пандемии въездной турпоток в Россию только начинает восстанавливаться.

«Но тенденция однозначно положительная. Рост въездного туризма стал заметен год назад, когда в августе была введена электронная виза», — отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что любое послабление в визовых требованиях является положительным, пишет RT.

«Это способствует росту турпотока, ведёт к повышению интереса туристов к направлению, которое становится для них более доступным и привлекательным. Прежде всего в Россию приезжают туристы из Китая, с Ближнего Востока, из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Индии и Саудовской Аравии», — добавили в «Турпомощи».

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