«Турпомощь»: въездной турпоток в Россию только начинает восстанавливаться

«Это способствует росту турпотока, ведёт к повышению интереса туристов к направлению, которое становится для них более доступным и привлекательным. Прежде всего в Россию приезжают туристы из Китая, с Ближнего Востока, из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Индии и Саудовской Аравии», — добавили в «Турпомощи».