«Турпомощь»: въездной турпоток в Россию только начинает восстанавливаться

Posted 23 сентября, 19:45
Published 23 сентября, 19:45
Modified 23 сентября, 19:47
Updated 23 сентября, 19:47
«Но тенденция однозначно положительная. Рост въездного туризма стал заметен год назад, когда в августе была введена электронная виза», — отметили в ведомстве.
Там также сообщили, что любое послабление в визовых требованиях является положительным, пишет RT.
«Это способствует росту турпотока, ведёт к повышению интереса туристов к направлению, которое становится для них более доступным и привлекательным. Прежде всего в Россию приезжают туристы из Китая, с Ближнего Востока, из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Индии и Саудовской Аравии», — добавили в «Турпомощи».