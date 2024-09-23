Тысячи мигрантов в Свердловской области поставлены на воинский учет

Posted 23 сентября, 09:33
Published 23 сентября, 09:33
Modified 23 сентября, 09:35
Updated 23 сентября, 09:35
В общей сложности с начала года были проведены сотни рейдов. Отмечается, что уже около семи сотен иностранцев, которые стали гражданами РФ, отправились на воинскую службу. Еще более 600 заключили контракты на долгий срок.
Напомним, проведение массовых рейдов регулярно попадает в СМИ. В ходе них не только выявляют тех, кто не встал на воинский учет, но и тех, кто проживает на территории России нелегально. Так, например, из Нижнего Тагила за год были выдворены 30 иностранцев.