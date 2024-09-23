Тысячи мигрантов в Свердловской области поставлены на воинский учет

Напомним, проведение массовых рейдов регулярно попадает в СМИ. В ходе них не только выявляют тех, кто не встал на воинский учет, но и тех, кто проживает на территории России нелегально. Так, например, из Нижнего Тагила за год были выдворены 30 иностранцев.