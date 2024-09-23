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Posted 23 сентября, 09:33

Published 23 сентября, 09:33

Modified 23 сентября, 09:35

Updated 23 сентября, 09:35

Тысячи мигрантов в Свердловской области поставлены на воинский учет

Тысячи мигрантов в Свердловской области поставлены на воинский учет

23 сентября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Свердловской области 2,5 тысячи мигрантов были поставлены на воинский учет с начала года. В общей сложности в УрФО эта цифра составляет 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ЦВО.

В общей сложности с начала года были проведены сотни рейдов. Отмечается, что уже около семи сотен иностранцев, которые стали гражданами РФ, отправились на воинскую службу. Еще более 600 заключили контракты на долгий срок.

Напомним, проведение массовых рейдов регулярно попадает в СМИ. В ходе них не только выявляют тех, кто не встал на воинский учет, но и тех, кто проживает на территории России нелегально. Так, например, из Нижнего Тагила за год были выдворены 30 иностранцев.

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