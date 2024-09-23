Услуги социального работника и приятный сюрприз для бабушки из Нижнего Тагила

Один из позитивных примеров — это случай с бабушкой из Нижнего Тагила, получившей подарок от проекта. Женщина была приятно удивлена всем тем небольшим, но нужным и полезным вещам. Эти предметы призваны стимулировать умственную активность и улучшать мелкую моторику, способствуя поддержанию здоровья мозга и предотвращению когнитивного снижения.