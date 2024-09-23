Услуги социального работника и приятный сюрприз для бабушки из Нижнего Тагила

Posted 23 сентября, 08:36
Published 23 сентября, 08:36
Modified 23 сентября, 08:38
Updated 23 сентября, 08:38
Современные технологии и научные разработки предлагают новые методы борьбы с возрастными изменениями, включая снижение когнитивных функций. Один из таких проектов — «Убегая от деменции», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Этот инновационный подход направлен на внедрение профилактических мероприятий для предотвращения развития деменции у пожилых людей.
Проект включает проведение практических занятий для социальных работников, где под руководством опытных психологов изучаются техники нейрогимнастики и методы работы с пожилыми людьми. Главная цель проекта — подарить подопечным не только позитивные эмоции, но и мотивацию заниматься самостоятельной работой по профилактике деменции.
Один из позитивных примеров — это случай с бабушкой из Нижнего Тагила, получившей подарок от проекта. Женщина была приятно удивлена всем тем небольшим, но нужным и полезным вещам. Эти предметы призваны стимулировать умственную активность и улучшать мелкую моторику, способствуя поддержанию здоровья мозга и предотвращению когнитивного снижения.
В состав набора вошли цветные карандаши, упаковка белого картона, клей-карандаш, ластик, ножницы, пластилин, шариковая ручка, набор цветной бумаги и массажный шарик, — рассказала редакции TagilCity.ru одна из читательниц.
Таким образом, благодаря сотрудничеству государственных и общественных организаций, многие пенсионеры получают возможность улучшить качество своей жизни, сохранять здоровье и бодрость духа даже в преклонном возрасте.