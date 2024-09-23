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Posted 23 сентября, 08:36

Published 23 сентября, 08:36

Modified 23 сентября, 08:38

Updated 23 сентября, 08:38

Пенсионеры в Нижнем Тагиле получают интересные подарки от деменции

Услуги социального работника и приятный сюрприз для бабушки из Нижнего Тагила

23 сентября 2024, 08:36
Фото: tagilcity.ru

Пенсионеры в Нижнем Тагиле получают интересные подарки от деменции

В рамках проекта по борьбе с деменцией, пенсионеры в Нижнем Тагиле стали получать специальные подарочные наборы для профилактики этого недуга. Идея простая: стимулировать пожилых людей тренировать свой мозг, так как умственная активность стимулирует работу нейронов и улучшает когнитивные функции.

Современные технологии и научные разработки предлагают новые методы борьбы с возрастными изменениями, включая снижение когнитивных функций. Один из таких проектов — «Убегая от деменции», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Этот инновационный подход направлен на внедрение профилактических мероприятий для предотвращения развития деменции у пожилых людей.

Проект включает проведение практических занятий для социальных работников, где под руководством опытных психологов изучаются техники нейрогимнастики и методы работы с пожилыми людьми. Главная цель проекта — подарить подопечным не только позитивные эмоции, но и мотивацию заниматься самостоятельной работой по профилактике деменции.

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Один из позитивных примеров — это случай с бабушкой из Нижнего Тагила, получившей подарок от проекта. Женщина была приятно удивлена всем тем небольшим, но нужным и полезным вещам. Эти предметы призваны стимулировать умственную активность и улучшать мелкую моторику, способствуя поддержанию здоровья мозга и предотвращению когнитивного снижения.

В состав набора вошли цветные карандаши, упаковка белого картона, клей-карандаш, ластик, ножницы, пластилин, шариковая ручка, набор цветной бумаги и массажный шарик, — рассказала редакции TagilCity.ru одна из читательниц.
Фото: tagilcity.ru
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Таким образом, благодаря сотрудничеству государственных и общественных организаций, многие пенсионеры получают возможность улучшить качество своей жизни, сохранять здоровье и бодрость духа даже в преклонном возрасте.

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