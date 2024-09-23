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Posted 23 сентября, 10:38

Published 23 сентября, 10:38

Modified 23 сентября, 10:40

Updated 23 сентября, 10:40

В 30 населенных пунктах Свердловской области появилась мобильная связь

В 30 населенных пунктах Свердловской области появилась мобильная связь

23 сентября 2024, 10:38
Фото: пресс-служба МегаФона
Порядка 7 тысяч жителей небольших населенных пунктов Свердловской области получили доступ к интернету и голосовой связи на своих смартфонах.

В программу подключения вошли населенные пункты средней численностью от 200 до 500 человек в двух десятках городских округах Среднего Урала. В частности, работы были проведены в деревнях Верх-Тиса и Лямпа Ачитского городского округа, селах Мелкозерово и Останино Алапаевского городского округа, деревнях Катарач и Речелга Пышминского городского округа, селе Верхняя Ослянка и деревне Усть-Утка около Нижнего Тагила, а также в селе Барабановское Каменского городского округа и других поселениях.

Благодаря проведенным мероприятиям жители Свердловской области в малых населенных пунктах получили доступ к устойчивому 4G-сигналу. Существенный объем работ наши специалисты провели в Талицком городском округе, где развернули сеть сразу в пяти поселениях, — рассказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.

Отметим, с начала года модернизация была проведена в более чем тысяче телеком-объектов региона. Скорость передачи данных теперь достигает 30 Мбит⁄с.

#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Свердловская область#Интернет#Мегафон#4G#Средний Урал#Мобильная связь#Екатеринбург#Населенные пункты
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