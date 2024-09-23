В 30 населенных пунктах Свердловской области появилась мобильная связь

В программу подключения вошли населенные пункты средней численностью от 200 до 500 человек в двух десятках городских округах Среднего Урала. В частности, работы были проведены в деревнях Верх-Тиса и Лямпа Ачитского городского округа, селах Мелкозерово и Останино Алапаевского городского округа, деревнях Катарач и Речелга Пышминского городского округа, селе Верхняя Ослянка и деревне Усть-Утка около Нижнего Тагила, а также в селе Барабановское Каменского городского округа и других поселениях.