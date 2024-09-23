tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 06:11

Published 23 сентября, 06:11

Modified 23 сентября, 07:04

Updated 23 сентября, 07:04

В Екатеринбурге задержан украинский диверсант устроивший хлопок на ВИЗе

В Екатеринбурге задержан украинский диверсант устроивший хлопок на ВИЗе

23 сентября 2024, 06:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали диверсанта, который устроил взрыв у гаражей 11 сентября.

В столице Урала задержан подозреваемый в организации взрыва на Визе 11 сентября. Им оказался 20-летний местный житель.

Молодой человек признался, что его завербовали украинские разведчики.

За теракт ему обещали 20000 рублей. Юноша согласился, пишет ЕАН.

Отметим, что официальной информации по задержанию пока нет.

UPD: Информацию о задержании опровергли в УФСБ. Как сообщили 66.ру в ведомстве, данные о задержании диверсанта не соответствуют действительности.

Экстренные службы в Екатеринбурге съехались к месту хлопка на ВИЗе
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Взрыв#Задержание#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное