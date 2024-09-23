В Екатеринбурге задержан украинский диверсант устроивший хлопок на ВИЗе

Posted 23 сентября, 06:11
Published 23 сентября, 06:11
Modified 23 сентября, 07:04
Updated 23 сентября, 07:04
В столице Урала задержан подозреваемый в организации взрыва на Визе 11 сентября. Им оказался 20-летний местный житель.
Молодой человек признался, что его завербовали украинские разведчики.
За теракт ему обещали 20000 рублей. Юноша согласился, пишет ЕАН.
Отметим, что официальной информации по задержанию пока нет.
UPD: Информацию о задержании опровергли в УФСБ. Как сообщили 66.ру в ведомстве, данные о задержании диверсанта не соответствуют действительности.