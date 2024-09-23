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Posted 23 сентября, 13:33

Published 23 сентября, 13:33

Modified 23 сентября, 13:35

Updated 23 сентября, 13:35

В Нижнем Тагиле на набережной ветер разорвал Российский флаг надвое

В Нижнем Тагиле на набережной ветер разорвал триколор надвое. Видео

23 сентября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле на набережной ветер разорвал Российский флаг надвое

В Нижнем Тагиле на набережной ветер разорвал триколор надвое. Видеозапись с поврежденным флагом появилась в сети интернет с подписью «погода не пощадила».

О том, что полотнище флага порвалось, зацепившись за электронный индикатор ветра на верхушке флагштока, сообщает также «Тагилдорстрой».

В организации пояснили, что это произошло во время ветреной погоды, когда скорость потока воздуха достигала 17 метров в секунду.

Сейчас флаг снимают. Его заменят на новый по гарантии.

Ранее вандалы похитили цветы и флаг с могилы бойца СВО в Горноуральском.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Флаг#Российский флаг#Екатеринбург#Инцидент
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