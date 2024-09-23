В Нижнем Тагиле на набережной ветер разорвал триколор надвое. Видео

Posted 23 сентября, 13:33
Published 23 сентября, 13:33
Modified 23 сентября, 13:35
Updated 23 сентября, 13:35
О том, что полотнище флага порвалось, зацепившись за электронный индикатор ветра на верхушке флагштока, сообщает также «Тагилдорстрой».
В организации пояснили, что это произошло во время ветреной погоды, когда скорость потока воздуха достигала 17 метров в секунду.
Сейчас флаг снимают. Его заменят на новый по гарантии.
Ранее вандалы похитили цветы и флаг с могилы бойца СВО в Горноуральском.