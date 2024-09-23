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Posted 23 сентября, 05:37

Published 23 сентября, 05:37

Modified 23 сентября, 05:39

Updated 23 сентября, 05:39

В Нижнем Тагиле простятся с участником СВО

В Нижнем Тагиле простятся с участником СВО

23 сентября 2024, 05:37
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле попрощаются с участником спецоперации. Игорь Черезов погиб в ДНР.

В спецоперации тагильчанин участвовал с октября 2022 года. За это время он получил много наград.

В сентябре этого года, Игорь Черезов, участвуя в очередном боевом задании, погиб. Его наградили посмертно Орденом мужества.

Семья погибшего вспоминает его как человека теплого и внимательного. Супруга бойца до сих пор не может поверить в произошедшее, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

фото: «Реквием»фото: «Реквием»
фото: «Реквием»

Родные погибшего приглашают проститься с героем 23 сентября в 11 часов 30 минут в похоронном доме «Реквием». Он находится по адресу: ул. Челюскинцев, 47.

Ранее в Березовском простились с танкистом СВО.

В Нижнем Тагиле простятся с молодым героем СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умер#Боец#Боец СВО
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