В Нижнем Тагиле простятся с участником СВО

Posted 23 сентября, 05:37
Published 23 сентября, 05:37
Modified 23 сентября, 05:39
Updated 23 сентября, 05:39
В спецоперации тагильчанин участвовал с октября 2022 года. За это время он получил много наград.
В сентябре этого года, Игорь Черезов, участвуя в очередном боевом задании, погиб. Его наградили посмертно Орденом мужества.
Семья погибшего вспоминает его как человека теплого и внимательного. Супруга бойца до сих пор не может поверить в произошедшее, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».
Родные погибшего приглашают проститься с героем 23 сентября в 11 часов 30 минут в похоронном доме «Реквием». Он находится по адресу: ул. Челюскинцев, 47.
Ранее в Березовском простились с танкистом СВО.