В Нижнем Тагиле устранили «аварию» в спорткомплексе «Аист». Видео

Posted 23 сентября, 12:48
Published 23 сентября, 12:48
Modified 23 сентября, 12:52
Updated 23 сентября, 12:52
Работники спорткомплекса и спасатели совместно отработали, план действий при ЧС.
По легенде, из-за аварии технического характера был остановлен подъёмник с людьми на высоте.
Сотрудники «Аиста» отключили электричество, а спасатели поднялись на опоры подъемника и спустили с помощью альпинистского снаряжения застрявших людей.
Операция по спасению прошла слаженно и в срок. Все участники отлично справились с поставленными задачами, сообщает МБУ «Центр защиты населения»
Ранее ФСБ провела масштабные учения по пресечению терактов в Нижнем Тагиле.