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Posted 23 сентября, 12:48

Published 23 сентября, 12:48

Modified 23 сентября, 12:52

Updated 23 сентября, 12:52

фото: МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле устранили «аварию» в спорткомплексе «Аист». Видео

23 сентября 2024, 12:48
фото: МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле устранили «аварию» в спорткомплексе «Аист»

В Нижнем Тагиле прошли учения по отработке действий в случае ЧС. Они были организованы в спорткомплексе «Аист».

Работники спорткомплекса и спасатели совместно отработали, план действий при ЧС.

По легенде, из-за аварии технического характера был остановлен подъёмник с людьми на высоте.

Сотрудники «Аиста» отключили электричество, а спасатели поднялись на опоры подъемника и спустили с помощью альпинистского снаряжения застрявших людей.

Операция по спасению прошла слаженно и в срок. Все участники отлично справились с поставленными задачами, сообщает МБУ «Центр защиты населения»

Ранее ФСБ провела масштабные учения по пресечению терактов в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле завершены антитеррористические учения
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Учения#Екатеринбург#ЧС
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