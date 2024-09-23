В школе в Екатеринбурге расформировали целый класс

Posted 23 сентября, 03:24
Published 23 сентября, 03:24
Modified 23 сентября, 03:26
Updated 23 сентября, 03:26
По словам одного родителей, ученикам не хватает классного руководителя. Также в учебном учреждении некому вести русский язык. Проблемы также существуют и с другими предметами, пишет Е1.
В екатеринбургском департаменте образования рассказали, что школьников из расформированной учебной группы отправили по другим классам.
Напомним, в Екатеринбурге наблюдается нехватка более сотни школьных педагогов, несмотря на зарплату в 76 тысяч рублей, а также на то, что ежегодно в школы приходят работать выпускники педвузов.