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Posted 23 сентября, 03:24

Published 23 сентября, 03:24

Modified 23 сентября, 03:26

Updated 23 сентября, 03:26

В школе в Екатеринбурге расформировали целый класс

В школе в Екатеринбурге расформировали целый класс

23 сентября 2024, 03:24
В Екатеринбурге был расформирован восьмой класс в школе №86 в связи с имеющимися проблемами в учреждении.

По словам одного родителей, ученикам не хватает классного руководителя. Также в учебном учреждении некому вести русский язык. Проблемы также существуют и с другими предметами, пишет Е1.

В екатеринбургском департаменте образования рассказали, что школьников из расформированной учебной группы отправили по другим классам.

Напомним, в Екатеринбурге наблюдается нехватка более сотни школьных педагогов, несмотря на зарплату в 76 тысяч рублей, а также на то, что ежегодно в школы приходят работать выпускники педвузов.

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