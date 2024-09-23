В Свердловской области вырос спрос на хирургов

Posted 23 сентября, 08:26
Published 23 сентября, 08:26
Modified 23 сентября, 08:28
Updated 23 сентября, 08:28
Так, с начала года по всей России было открыто более 14,6 тысячи вакансий для врачей. Что касается Свердловской области, то на выбор соискателям предложено более 400 вариантов, сообщили в пресс-службе hh.ru.
При этом самих кандидатов с опытом в хирургии насчитывается 350 человек. Это те люди, которые разместили свои резюме. Это всего 2% от общего числа резюме, размещенных по всей стране.
Зарплата в регионе предлагается на уровне 80,1 тысячи рублей в среднем. Однако в целом по стране данный показатель выше. Он больше примерно на 10 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что жителей Свердловской области приглашают работать в Англию за большие деньги.