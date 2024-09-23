tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 08:26

Published 23 сентября, 08:26

Modified 23 сентября, 08:28

Updated 23 сентября, 08:28

В Свердловской области вырос спрос на хирургов

В Свердловской области вырос спрос на хирургов

23 сентября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Спрос на врачей-хирургов вырос в Свердловской области. Количество размещенных вакансий стало больше на 6%.

Так, с начала года по всей России было открыто более 14,6 тысячи вакансий для врачей. Что касается Свердловской области, то на выбор соискателям предложено более 400 вариантов, сообщили в пресс-службе hh.ru.

При этом самих кандидатов с опытом в хирургии насчитывается 350 человек. Это те люди, которые разместили свои резюме. Это всего 2% от общего числа резюме, размещенных по всей стране.

Зарплата в регионе предлагается на уровне 80,1 тысячи рублей в среднем. Однако в целом по стране данный показатель выше. Он больше примерно на 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что жителей Свердловской области приглашают работать в Англию за большие деньги.

Серьезный недокомплект: о дефиците кадров заявили в свердловской Росгвардии
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Работа#Врач#Вакансия#Хирург#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное