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Posted 23 сентября, 09:31

Published 23 сентября, 09:31

Modified 23 сентября, 09:33

Updated 23 сентября, 09:33

фото: Фанис Хайруллин

Воркаутеры из Нижнего Тагила покорили Тюмень

23 сентября 2024, 09:31
фото: Фанис Хайруллин
Воркаутеры из Нижнего Тагила победили на соревнованиях по воркаут-фристайлу.

Хусейн Шодикулов стал чемпионом среди юношей в возрасте от 15 до 17 лет, а также занял 3 место в абсолютной категории. Иван Болотов завоевал бронзу в среди мальчиков в возрастной группе 13-14 лет. Юные тагильчане Шохруз Шодикулов и Костя Юдин заняли 4 место.

Соревнования собрали 50 участников из восьми городов России. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте тренер Фанис Хайруллин.

фото: Фанис Хайруллинфото: Фанис Хайруллин
фото: Фанис Хайруллинфото: Фанис Хайруллин
фото: Фанис Хайруллин

Хайруллин также поделился фотографиями и рассказал о распорядке дня и тренировках во время поездки. После прибытия в Тюмень тренер с воспитанниками заселились в квартиру и после ужина легли отдыхать. На следующий день утром потренировались на воркаут-площадке, а днём выступили на соревнованиях.

Ранее в Екатеринбурге прошли соревнования по гонкам на квадрокоптерах.

Стрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованиях
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Соревнования#Спортсмены#Спор#Екатеринбург
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