Воркаутеры из Нижнего Тагила покорили Тюмень

Posted 23 сентября, 09:31
Published 23 сентября, 09:31
Modified 23 сентября, 09:33
Updated 23 сентября, 09:33
Хусейн Шодикулов стал чемпионом среди юношей в возрасте от 15 до 17 лет, а также занял 3 место в абсолютной категории. Иван Болотов завоевал бронзу в среди мальчиков в возрастной группе 13-14 лет. Юные тагильчане Шохруз Шодикулов и Костя Юдин заняли 4 место.
Соревнования собрали 50 участников из восьми городов России. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте тренер Фанис Хайруллин.
Хайруллин также поделился фотографиями и рассказал о распорядке дня и тренировках во время поездки. После прибытия в Тюмень тренер с воспитанниками заселились в квартиру и после ужина легли отдыхать. На следующий день утром потренировались на воркаут-площадке, а днём выступили на соревнованиях.
Ранее в Екатеринбурге прошли соревнования по гонкам на квадрокоптерах.