Воркаутеры из Нижнего Тагила покорили Тюмень

Хайруллин также поделился фотографиями и рассказал о распорядке дня и тренировках во время поездки. После прибытия в Тюмень тренер с воспитанниками заселились в квартиру и после ужина легли отдыхать. На следующий день утром потренировались на воркаут-площадке, а днём выступили на соревнованиях.



Ранее в Екатеринбурге прошли соревнования по гонкам на квадрокоптерах.