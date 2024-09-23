Врач оценила вероятность тяжелого отравления пельменями

На вопрос о том, могли ли продукты стать смертельным ядом для детей, ответила врач-терапевт Татьяна Крепс. По ее словам, при нарушении условий хранения, при попадании в мясные продукты сальмонеллы или листерий они могут продуцировать сильные токсины. Она подчеркнула, что пищевые отравления крайне опасны, особенно для детей и ослабленных лиц. К симптомам относятся тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Если вы почувствовали себя нехорошо после приема пищи, важно как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.