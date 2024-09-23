Врач оценила вероятность тяжелого отравления пельменями

Posted 23 сентября, 16:49
Published 23 сентября, 16:49
Modified 23 сентября, 16:50
Updated 23 сентября, 16:50
Как сообщает newia.ru, в одном из красноярских поселков многодетная семья из шести человек отравилась пельменями. В результате умерли четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Состояние отца и беременной матери оценивается как стабильно тяжелое.
Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, в том числе отравление полуфабрикатами, купленными в магазине. Также речь может идти о токсическом веществе, которое каким-то образом попало в пищу. По некоторым данным, члены семьи могли перепутать приправу с отравой для насекомых.
На вопрос о том, могли ли продукты стать смертельным ядом для детей, ответила врач-терапевт Татьяна Крепс. По ее словам, при нарушении условий хранения, при попадании в мясные продукты сальмонеллы или листерий они могут продуцировать сильные токсины. Она подчеркнула, что пищевые отравления крайне опасны, особенно для детей и ослабленных лиц. К симптомам относятся тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Если вы почувствовали себя нехорошо после приема пищи, важно как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.