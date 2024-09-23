Выгребете клубы грязи и пыли: вот как отмыть батарею перед отопительным сезоном

Перед тем, как приступить к очистке радиатора, переместите мебель и ковры, чтобы они не мешали процессу. Постелите под батарею газеты или старые полотенца, чтобы защитить пол от грязи и воды. Можно поставить под дно какую-то емкость — например, противень, в который будет стекать жидкость.