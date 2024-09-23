Выгребете клубы грязи и пыли: вот как отмыть батарею перед отопительным сезоном

Posted 23 сентября, 12:14
Published 23 сентября, 12:14
Modified 23 сентября, 12:16
Updated 23 сентября, 12:16
Не откладывайте это дело в долгий ящик. Ведь горячие батареи мыть не только не удобно, но и опасно — можно серьезно обжечься. Блогер и эксперт по домоводству Марина Жукова делится лайфхаками, как справиться с задачей быстро, а главное — максимально эффективно.
Перед тем, как приступить к очистке радиатора, переместите мебель и ковры, чтобы они не мешали процессу. Постелите под батарею газеты или старые полотенца, чтобы защитить пол от грязи и воды. Можно поставить под дно какую-то емкость — например, противень, в который будет стекать жидкость.
Между секциями батареи необходимо максимально удалить сухую грязь и пыль. Удобно сделать это с помощью пылесоса. Далее приготовьте специальный раствор для мытья.
Самый мощный раствор — это 500 миллилитров максимально горячей воды и 50 миллилитров средства для мытья пола и стен. Раствор заливаю из пульверизатора — так напор воды более мощный, — советует Марина Жукова.
Смочите губку или тряпку в растворе и аккуратно протрите поверхность батареи. Для удаления грязи из труднодоступных мест можно использовать небольшой ершик для мытья посуды, рекомендует эксперт.
После капитальной чистки промойте батарею чистой водой из пульверизатора, чтобы удалить остатки чистящего средства. Протрите все сухой тряпкой. Проверьте вентили и соединения на предмет утечек или повреждений.
Регулярное мытье батарей поможет сохранить их в хорошем состоянии и улучшит теплоотдачу. А еще выгребание слоев грязи из внутренних секций помогает сохранить чистоту воздуха в доме, ведь домашняя пыль является источником различных болезнетворных микроорганизмов и пылевых клещей. Особенно они опасны для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
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