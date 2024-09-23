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Posted 23 сентября, 07:10

Published 23 сентября, 07:10

Modified 23 сентября, 07:12

Updated 23 сентября, 07:12

Житель Екатеринбурга получил 10 суток за долг детям в 200 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга арестован на 10 суток из-за долгов перед детьми

23 сентября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney

Житель Екатеринбурга получил 10 суток за долг детям в 200 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга задолжал своим детям алименты на сумму в 200 тысяч рублей. Он пытался скрыться от приставов, но у него это не вышло.

По данным ГУФССП по Свердловской области, мужчина не являлся на приемы к приставам. Из-за этого был оформлен принудительный привод. Однако, когда сотрудники ведомства нагрянули к екатеринбуржцу домой, его там не оказалось.

Пойман мужчина, когда хотел зайти в подъезд. В этот момент сотрудники ФССП выходили из него. Мужчина пытался сбежать, но был остановлен.

В итоге на мужчину составили административный протокол за неуплату алиментов. Его передали полиции, так как он был пьян. На следующий день суд постановил арестовать мужчину на 10 суток.

После отбытия наказания отец оплатил всю сумму долга на детей.

Ранее стало известно, что супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Родители#Алименты#Выплата#Екатеринбург
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