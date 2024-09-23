Житель Екатеринбурга арестован на 10 суток из-за долгов перед детьми

Posted 23 сентября, 07:10
Published 23 сентября, 07:10
Modified 23 сентября, 07:12
Updated 23 сентября, 07:12
По данным ГУФССП по Свердловской области, мужчина не являлся на приемы к приставам. Из-за этого был оформлен принудительный привод. Однако, когда сотрудники ведомства нагрянули к екатеринбуржцу домой, его там не оказалось.
Пойман мужчина, когда хотел зайти в подъезд. В этот момент сотрудники ФССП выходили из него. Мужчина пытался сбежать, но был остановлен.
В итоге на мужчину составили административный протокол за неуплату алиментов. Его передали полиции, так как он был пьян. На следующий день суд постановил арестовать мужчину на 10 суток.
После отбытия наказания отец оплатил всю сумму долга на детей.
Ранее стало известно, что супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов.