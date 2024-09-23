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Posted 23 сентября, 07:10

Published 23 сентября, 07:10

Modified 23 сентября, 07:12

Updated 23 сентября, 07:12

Жители Екатеринбурга рассказали о нехватке автобусов вечером

Жители Екатеринбурга рассказали о нехватке автобусов вечером

23 сентября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местные жители пожаловались на то, что автобусы рано заканчивают рейсы по вечерам.

Уехать на общественном транспорте после 21:00 горожанам стало трудно, а вызывать такси каждый раз не каждый может себе позволить. Особенно из-за проблем с автобусами страдают люди, живущие в районах, отдаленных от центра, пишет Е1.

Так, на раннее завершение рейсов жалуются жители Светлого района, Солнечного, Новокольцовского, поселка Кольцово. Известно, что перевозчикам назначаются штрафы за слишком раннее окончание рейсов, однако сумма этих штрафов — 1000 рублей.

Напомним, в Екатеринбурге закрыли автобус №62, который ездил из Академического района в центр.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Автобус#Пассажиры#Жалобы#Общественный транспорт#Рейсы#Екатеринбург#Горожане#Автобусные маршруты
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