Жительница Свердловской области получила срок за фиктивную регистрацию иностранцев

Posted 23 сентября, 11:17
Published 23 сентября, 11:17
Modified 23 сентября, 11:19
Updated 23 сентября, 11:19
Женщина из села Камышево прописала у себя 46 иностранцев. При этом она не предоставила им эту площадь для проживания.
В МФЦ она приносила документы о прибытии иностранных граждан, заранее зная, что по этому адресу жить они не будут.
Суд приговорил ее к 1,5 года тюремного заключения. Она также выплатит штраф в размере 10000 рублей.
Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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