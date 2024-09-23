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Posted 23 сентября, 11:17

Published 23 сентября, 11:17

Modified 23 сентября, 11:19

Updated 23 сентября, 11:19

Жительница Свердловской области получила срок за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительница Свердловской области получила срок за фиктивную регистрацию иностранцев

23 сентября 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области женщина отправится на полтора года в тюрьму за фиктивную регистрацию иностранцев.

Женщина из села Камышево прописала у себя 46 иностранцев. При этом она не предоставила им эту площадь для проживания.

В МФЦ она приносила документы о прибытии иностранных граждан, заранее зная, что по этому адресу жить они не будут.

Суд приговорил ее к 1,5 года тюремного заключения. Она также выплатит штраф в размере 10000 рублей.

Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее директор детсада в Екатеринбурге получала зарплату за фиктивную сотрудницу.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Тюрьма#Регистрация#Нелегальный мигрант#Тюремный срок#Екатеринбург#Инцидент
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