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Posted 24 сентября, 03:31

Published 24 сентября, 03:31

Modified 24 сентября, 03:33

Updated 24 сентября, 03:33

Бастрыкин заинтересовался нападением на подростков под Талицей

Бастрыкин заинтересовался нападением на подростков под Талицей

24 сентября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после информации о детях из соццентра под Талицей, которые избили своих ровесников.

Возбудить дело было поручено исполняющему обязанности главы областного СК Константину Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также Мирошниченко предоставит Бастрыкину доклад о том, как проходит следствие по данному делу.

Напомним, 22 сентября 2024 года стало известно, что в реабилитационном центре двое воспитанников избивали своих сверстников. Предположительно, они сделали это с подачи сотрудника центра из-за того, что потерпевшие пропустили занятия.

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