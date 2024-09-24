Бастрыкин заинтересовался нападением на подростков под Талицей

Posted 24 сентября, 03:31
Published 24 сентября, 03:31
Modified 24 сентября, 03:33
Updated 24 сентября, 03:33
Возбудить дело было поручено исполняющему обязанности главы областного СК Константину Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Также Мирошниченко предоставит Бастрыкину доклад о том, как проходит следствие по данному делу.
Напомним, 22 сентября 2024 года стало известно, что в реабилитационном центре двое воспитанников избивали своих сверстников. Предположительно, они сделали это с подачи сотрудника центра из-за того, что потерпевшие пропустили занятия.