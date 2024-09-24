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Posted 24 сентября, 11:28

Published 24 сентября, 11:28

Modified 24 сентября, 11:30

Updated 24 сентября, 11:30

Бомбоубежище планируют отремонтировать на Вагонке в Нижнем Тагиле

Бомбоубежище планируют отремонтировать на Вагонке в Нижнем Тагиле

24 сентября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию для капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны типа «укрытие» ищет администрация Нижнего Тагила. Здание находится на проспекте Вагоностроителей, 9.

Укрытие предназначено для защиты от фугасного и осколочного действия средств поражения, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей.

Работы будут проводиться в подвальных помещениях четвертого и пятого подъездов. Общая площадь убежища составляет 237,3 квадратных метра. Оно рассчитано на 150 человек и имеет два входа. Время приведения убежища в готовность — 12 часов.

При осмотре специалисты выяснили, что на сегодняшний день краска на стенах и потолках частично отслоилась, на них следы грибка и плесени. Деревянные двери без полотен и гнилые, а металлические — ржавые и деформированные. На бетонных полах отслоился верхний слой.

Фото: Проектная документация

Проект должен предусмотреть ремонт стен, потолков и полов, замену дверей, систем отопления и вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. В укрытии будут пожарная сигнализация, устройство внутреннего пожаротушения, телефон, интернет и видеонаблюдение. Также для людей поставят двухъярусные нары, выяснила редакция TagilCity.ru.

За выполнение работ подрядной организации предлагают почти 1,7 миллиона рублей. Закончить их надо в течение 30 дней после заключения контракта.

Ранее писали, что в Екатеринбурге сдают в аренду бомбоубежище. За площадь необходимо платить ежемесячно 64 тысячи рублей.

В Екатеринбурге участок с бомбоубежищами отдадут под КРТ
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