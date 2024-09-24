Бомбоубежище планируют отремонтировать на Вагонке в Нижнем Тагиле

При осмотре специалисты выяснили, что на сегодняшний день краска на стенах и потолках частично отслоилась, на них следы грибка и плесени. Деревянные двери без полотен и гнилые, а металлические — ржавые и деформированные. На бетонных полах отслоился верхний слой.