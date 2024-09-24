Бомбоубежище планируют отремонтировать на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 24 сентября, 11:28
Published 24 сентября, 11:28
Modified 24 сентября, 11:30
Updated 24 сентября, 11:30
Укрытие предназначено для защиты от фугасного и осколочного действия средств поражения, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей.
Работы будут проводиться в подвальных помещениях четвертого и пятого подъездов. Общая площадь убежища составляет 237,3 квадратных метра. Оно рассчитано на 150 человек и имеет два входа. Время приведения убежища в готовность — 12 часов.
При осмотре специалисты выяснили, что на сегодняшний день краска на стенах и потолках частично отслоилась, на них следы грибка и плесени. Деревянные двери без полотен и гнилые, а металлические — ржавые и деформированные. На бетонных полах отслоился верхний слой.
Проект должен предусмотреть ремонт стен, потолков и полов, замену дверей, систем отопления и вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. В укрытии будут пожарная сигнализация, устройство внутреннего пожаротушения, телефон, интернет и видеонаблюдение. Также для людей поставят двухъярусные нары, выяснила редакция TagilCity.ru.
За выполнение работ подрядной организации предлагают почти 1,7 миллиона рублей. Закончить их надо в течение 30 дней после заключения контракта.
Ранее писали, что в Екатеринбурге сдают в аренду бомбоубежище. За площадь необходимо платить ежемесячно 64 тысячи рублей.