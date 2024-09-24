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Posted 24 сентября, 15:36

Published 24 сентября, 15:36

Modified 24 сентября, 15:38

Updated 24 сентября, 15:38

В Артемовском обнаружили повешенную собаку

«Дело рук хозяйки?» В Артемовском нашли повешенную за шею собаку

24 сентября 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney

В Артемовском обнаружили повешенную собаку

В Артемовском неравнодушные жители разбираются в странной истории с гибелью собаки. Животное нашли повешенным на упаковочной ленте, однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Последний раз собаку видели живой 29 августа. Ее вывела на прогулку хозяйка, а потом питомца нашли повешенным, поводок был выброшен в урну, пишет «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на подписчика.

Как утверждает житель Артемовского, владелица пса давно хотела от него избавиться и даже публиковала в соцсетях объявления в надежде его пристроить. Свое решение она объясняла тем, что ей некогда заниматься животным. Но 29 августа она ушла гулять с собакой, а вернулась уже без нее — это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Именно тогда люди нашли повешенным и обратились в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела правоохранители отказали, смерть животного сочли «естественной». Хозяйка погибшего пса пояснила, что в тот день он потерялся, потому она и выкинула поводок. А затем его, видимо, кто-то нашел и попытался привязать лентой. Но так как собака отличалась повышенной активностью, она перепрыгнуло через нее, запуталась и повесилась сама.

Однако мужчина в выводах полиции сомневается и считает, что в этой истории рано ставить точку.

Ранее в Нижнем Тагиле хозяйка пыталась разыскать свою собаку, которую сбила машина.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Гибель#Артемовский#Собака#Екатеринбург
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