«Дело рук хозяйки?» В Артемовском нашли повешенную за шею собаку

Именно тогда люди нашли повешенным и обратились в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела правоохранители отказали, смерть животного сочли «естественной». Хозяйка погибшего пса пояснила, что в тот день он потерялся, потому она и выкинула поводок. А затем его, видимо, кто-то нашел и попытался привязать лентой. Но так как собака отличалась повышенной активностью, она перепрыгнуло через нее, запуталась и повесилась сама.