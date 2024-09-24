«Дело рук хозяйки?» В Артемовском нашли повешенную за шею собаку

Posted 24 сентября, 15:36
Published 24 сентября, 15:36
Modified 24 сентября, 15:38
Updated 24 сентября, 15:38
Последний раз собаку видели живой 29 августа. Ее вывела на прогулку хозяйка, а потом питомца нашли повешенным, поводок был выброшен в урну, пишет «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на подписчика.
Как утверждает житель Артемовского, владелица пса давно хотела от него избавиться и даже публиковала в соцсетях объявления в надежде его пристроить. Свое решение она объясняла тем, что ей некогда заниматься животным. Но 29 августа она ушла гулять с собакой, а вернулась уже без нее — это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Именно тогда люди нашли повешенным и обратились в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела правоохранители отказали, смерть животного сочли «естественной». Хозяйка погибшего пса пояснила, что в тот день он потерялся, потому она и выкинула поводок. А затем его, видимо, кто-то нашел и попытался привязать лентой. Но так как собака отличалась повышенной активностью, она перепрыгнуло через нее, запуталась и повесилась сама.
Однако мужчина в выводах полиции сомневается и считает, что в этой истории рано ставить точку.
Ранее в Нижнем Тагиле хозяйка пыталась разыскать свою собаку, которую сбила машина.