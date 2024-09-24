Ефимов: Около 1,13 млн «квадратов» недвижимости появилось в ТиНАО с начала года

По словам Владимира Ефимова, с начала текущего года в ТиНАО было введено в эксплуатацию более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. В августе 2024 года в ТиНАО было построено и сдано в эксплуатацию более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.