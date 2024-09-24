Ефимов: Около 1,13 млн «квадратов» недвижимости появилось в ТиНАО с начала года

Posted 24 сентября, 15:33
Published 24 сентября, 15:33
Modified 24 сентября, 15:33
Updated 24 сентября, 15:33
Этот показатель учитывает малоэтажные жилые дома, объекты индивидуального жилищного строительства и многоэтажные здания, сообщил Владимир Ефимов, заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Об этом информирует издание stroi.mos.
По словам Владимира Ефимова, с начала текущего года в ТиНАО было введено в эксплуатацию более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. В августе 2024 года в ТиНАО было построено и сдано в эксплуатацию более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.
В ТиНАО идет строительство зданий различного назначения, в том числе жилых комплексов, построенных по монолитно-каркасной технологии. Фасады зданий облицовывают современными материалами, среди которых керамический облицовочный кирпич. Входные группы проектируются сквозными, а входы располагаются на уровне земли. Проектами предусмотрены индивидуальные кладовые, колясочные, системы видеонаблюдения и энергоэффективное освещение. После завершения основных работ настает очередь благоустройства придомовой территории, в ходе которого во дворах появляются плоскостные парковки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.
Владимир Жидкин, глава департамента развития новых территорий города Москвы, отметил, что в ТиНАО строго следуют принципу комплексного освоения территорий. Одновременно с жилой застройкой здесь возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и открываются рабочие места. Сейчас идет активное инвестирование не только в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, но также и в небольшие точки развития малого бизнеса с широким использованием придомовых территорий, образующихся в результате жилой застройки.
В результате создания различных объектов, таких как магазины, пекарни, аптеки, бытовые сервисы, медицинские центры и салоны красоты, открылись десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности от жилых домов.
С момента присоединения новых территорий к столице объем привлеченных инвестиций в градостроительное развитие превысил отметку в 3,7 триллиона рублей. По прогнозам экономистов, к 2035 году этот объем достигнет 10 триллионов рублей.