Как быстро высушить одежду, если в квартире сыро и холодно: результат за 10 минут

Posted 24 сентября, 10:51
Published 24 сентября, 10:51
Modified 24 сентября, 10:53
Updated 24 сентября, 10:53
Все мы сталкивались с ситуацией, когда вещь необходимо быстро высушить, но сделать это совершенно не реально из-за холодного и сырого воздуха в квартире — такая ситуация часто возникает осенью. Эксперт по домоводству и блогер Марина Жукова знает быстрый и простой способ привести в порядок любимую рубашку. Вот пошаговая инструкция:
Аккуратно выжимаем рубашку, насколько это возможно. Не бойтесь прилагать усилия, главное — не растянуть ткань, — советует Марина Жукова.
Пар от утюга будет уходить в полотенце, ускоряя процесс сушки, — говорит Марина Жукова.
Процедуру нужно проводить очень осторожно, чтобы на сырой ткани не остались пятна и разводы. Гладить сырую рубашку можно только абсолютно чистой подошвой утюга. Также аккуратно нужно действовать с деликатными тканями, которые могут деформироваться из-за воздействия высоких температур.
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