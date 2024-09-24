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Posted 24 сентября, 10:51

Published 24 сентября, 10:51

Modified 24 сентября, 10:53

Updated 24 сентября, 10:53

Эксперт Жукова посоветовала, как высушить сырую рубашку за несколько минут

Как быстро высушить одежду, если в квартире сыро и холодно: результат за 10 минут

24 сентября 2024, 10:51
Фото: 1MI

Эксперт Жукова посоветовала, как высушить сырую рубашку за несколько минут

Сюжет
Дом и сад
Осенью, когда в домах еще не включили отопление, сушка одежды превращается в настоящий кошмар. Рубашки, кофты и джинсы не сохнут по два-три дня. Мы знаем, как справиться с задачей, не испортив при этом вещь.

Все мы сталкивались с ситуацией, когда вещь необходимо быстро высушить, но сделать это совершенно не реально из-за холодного и сырого воздуха в квартире — такая ситуация часто возникает осенью. Эксперт по домоводству и блогер Марина Жукова знает быстрый и простой способ привести в порядок любимую рубашку. Вот пошаговая инструкция:

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  • Удаляем лишнюю воду. На первом этапе необходимо как следует отжать рубашку. Если вы стирали ее в машинке, то поставьте отжим на максимальные обороты. Если вручную, то придется поработать руками.
Аккуратно выжимаем рубашку, насколько это возможно. Не бойтесь прилагать усилия, главное — не растянуть ткань, — советует Марина Жукова.
  • Подсушивание с помощью махровых полотенец. Необходимо завернуть вещь в несколько полотенец. Махровые изделия хорошо впитывают воду, поэтому буквально через 5-10 минут рубашка, кофта или джинсы будут практически сухими. Если полотенца намокли, то сразу же используйте другие.
  • Подсушивание утюгом. Сырую рубашку можно прогладить на сухом махровом полотенце.
Пар от утюга будет уходить в полотенце, ускоряя процесс сушки, — говорит Марина Жукова.

Процедуру нужно проводить очень осторожно, чтобы на сырой ткани не остались пятна и разводы. Гладить сырую рубашку можно только абсолютно чистой подошвой утюга. Также аккуратно нужно действовать с деликатными тканями, которые могут деформироваться из-за воздействия высоких температур.

  • Сквозняк. Все еще влажноватую после предыдущих манипуляций вещь вывешиваем на сквозняк — например, на балкон. Ветер быстро завершит работу и досушит рубашку или штаны. Скорее всего, вещь после всех манипуляций немного помнется, поэтому ее лучше прогладить вторично.

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