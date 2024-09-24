Как быстро высушить одежду, если в квартире сыро и холодно: результат за 10 минут

Все мы сталкивались с ситуацией, когда вещь необходимо быстро высушить, но сделать это совершенно не реально из-за холодного и сырого воздуха в квартире — такая ситуация часто возникает осенью. Эксперт по домоводству и блогер Марина Жукова знает быстрый и простой способ привести в порядок любимую рубашку. Вот пошаговая инструкция: