Коммунальщики в Артемовском ГО выплатили сотрудникам более миллиона долга по зарплате

Posted 24 сентября, 10:02
Published 24 сентября, 10:02
Modified 24 сентября, 10:04
Updated 24 сентября, 10:04
Администрация не выплатила своим сотрудникам зарплату за первую половину июля 2024 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
После проведенной проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении руководителей вышеупомянутых организаций, а также потребовала погасить образовавшиеся долги. Вскоре задолженности были выплачены.
Напомним, жителям Екатеринбурга предложили работать в ЖКХ, чтобы погасить свои долги по коммунальным услугам.