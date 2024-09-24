tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 10:02

Published 24 сентября, 10:02

Modified 24 сентября, 10:04

Updated 24 сентября, 10:04

Коммунальщики в Артемовском ГО выплатили сотрудникам более миллиона долга по зарплате

Коммунальщики в Артемовском ГО выплатили сотрудникам более миллиона долга по зарплате

24 сентября 2024, 10:02
Фото: 1MI
Администрация ЖКХ поселка Буланаш, МУП «Прогресс» и «Лебедкинское ЖКХ» города Артемовский в Свердловской области выплатила своим сотрудникам задолженность по зарплате, размер которой превысил миллион рублей.

Администрация не выплатила своим сотрудникам зарплату за первую половину июля 2024 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После проведенной проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении руководителей вышеупомянутых организаций, а также потребовала погасить образовавшиеся долги. Вскоре задолженности были выплачены.

Напомним, жителям Екатеринбурга предложили работать в ЖКХ, чтобы погасить свои долги по коммунальным услугам.

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ задержали водителя с долгом в 600 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд обязал жителя Ирбита выплатить дочери более миллиона долга по алиментамВ Сысерти прокуратура защитила права врача-патологоанатомаВ Свердловской области прокуратура помогла водителям скорой добиться премии
#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Зарплата#Долг#ЖКХ#Задолженность#Муп#Нарушения#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное