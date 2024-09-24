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Posted 24 сентября, 10:40

Published 24 сентября, 10:40

Modified 24 сентября, 10:51

Updated 24 сентября, 10:51

Курганский боец СВО лишился 300 тысяч после посещения сауны в Екатеринбурге

Курганский боец СВО лишился 300 тысяч после посещения сауны в Екатеринбурге

24 сентября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Более 300 тысяч рублей лишился боец СВО из Кургана в Екатеринбурге. Мужчина отправился на отдых в сауну и в результате остался без денег.

По данным источника Ура.ру, 43-летний мужчина отдыхал в сауне «Тысяча и одна ночь». Он был нетрезв. Наутро после посиделок он обнаружил, что с его карты через СБП списали 304 тысячи рублей.

Мужчина обратился в полицию с электронным заявлением, где рассказал, что карту он не терял и никому постороннему ее не давал. Как именно были списаны средства он затруднился ответить.

Напомним, ранее в Екатеринбурге подростки ограбили стоматологию. Общий ущерб от их действий составил 400 тысяч рублей.

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