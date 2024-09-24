Курганский боец СВО лишился 300 тысяч после посещения сауны в Екатеринбурге

Posted 24 сентября, 10:40
Published 24 сентября, 10:40
Modified 24 сентября, 10:51
Updated 24 сентября, 10:51
По данным источника Ура.ру, 43-летний мужчина отдыхал в сауне «Тысяча и одна ночь». Он был нетрезв. Наутро после посиделок он обнаружил, что с его карты через СБП списали 304 тысячи рублей.
Мужчина обратился в полицию с электронным заявлением, где рассказал, что карту он не терял и никому постороннему ее не давал. Как именно были списаны средства он затруднился ответить.
Напомним, ранее в Екатеринбурге подростки ограбили стоматологию. Общий ущерб от их действий составил 400 тысяч рублей.