Ликвидацией бомбоубежищ в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура

Posted 24 сентября, 15:19
Published 24 сентября, 15:19
Modified 24 сентября, 15:21
Updated 24 сентября, 15:21
Речь идет о двух бомбоубежищах — эти объекты находятся на улицах Блюхера и Уральской. Они не вписываются в программу комплексной развития территории города. В дело вмешался депутат Госдумы Андрей Альшевских — о планах по сносу объектов гражданской обороны он написал в своих соцсетях.
Депутат написал запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность этого решения. В ходе начавшегося расследования выяснилось, что бомбоубежища находятся в федеральной собственности на балансе Росимущества. Мэрия Екатеринбурга по факту распоряжаться ими не имеет права.
В пресс-службе города по данному факту пояснили, что права граждан на безопасность не будут нарушены, так как инвестор, который получить права на застройку территории, будет обязан обустроить укрытия для людей — в документации эти положения прописаны.
В Нижнем Тагиле будет отремонтировано бомбоубежище на Вагонке.