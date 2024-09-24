Ликвидацией бомбоубежищ в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура

Речь идет о двух бомбоубежищах — эти объекты находятся на улицах Блюхера и Уральской. Они не вписываются в программу комплексной развития территории города. В дело вмешался депутат Госдумы Андрей Альшевских — о планах по сносу объектов гражданской обороны он написал в своих соцсетях.