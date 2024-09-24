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Posted 24 сентября, 15:19

Published 24 сентября, 15:19

Modified 24 сентября, 15:21

Updated 24 сентября, 15:21

Прокуратура проверит законность решения о сносе бомбоубежищ в Екатеринбурге

Ликвидацией бомбоубежищ в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура

24 сентября 2024, 15:19
Фото: 1MI

Прокуратура проверит законность решения о сносе бомбоубежищ в Екатеринбурге

Два бомбоубежища в Екатеринбурге могут снести из-за планов по застройке. Прокуратура уже вмешалась в ситуацию.

Речь идет о двух бомбоубежищах — эти объекты находятся на улицах Блюхера и Уральской. Они не вписываются в программу комплексной развития территории города. В дело вмешался депутат Госдумы Андрей Альшевских — о планах по сносу объектов гражданской обороны он написал в своих соцсетях.

Депутат написал запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность этого решения. В ходе начавшегося расследования выяснилось, что бомбоубежища находятся в федеральной собственности на балансе Росимущества. Мэрия Екатеринбурга по факту распоряжаться ими не имеет права.

В пресс-службе города по данному факту пояснили, что права граждан на безопасность не будут нарушены, так как инвестор, который получить права на застройку территории, будет обязан обустроить укрытия для людей — в документации эти положения прописаны.

В Нижнем Тагиле будет отремонтировано бомбоубежище на Вагонке.

В Екатеринбурге участок с бомбоубежищами отдадут под КРТ
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#Лидия Шиманаева#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Застройка#Екатеринбург#Бомбоубежище
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