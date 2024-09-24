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Posted 24 сентября, 13:50

Published 24 сентября, 13:50

Modified 24 сентября, 13:52

Updated 24 сентября, 13:52

Муж опекунши Далера из Екатеринбурга отказался платить 5 млн за гибель ребенка

Муж опекунши Далера из Екатеринбурга отказался платить 5 млн за гибель ребенка

24 сентября 2024, 13:50
Фото: 1MI
Муж опекунши Далера не собирается платить 5 млн родному отцу погибшего ребенка, так как тот не платил алименты.

Александр Наумов, которого екатеринбургский суд обвиняет в издевательстве над ребенком, не собирается выплачивать моральную компенсацию родному отцу погибшего мальчика. Он мотивировал это тем, что кровный отец не видел ребенка более 5 лет и не платил алименты.

Адвокат Наумова в беседе с изданием «КП-Екатеринбург» рассказала, что родной отец оставил его в детском доме, в результате чего ребенок претерпел много мучений. По мнению защиты родной отец также виновен в произошедшем с малышом Далером.

Напомним, в Екатеринбурге родной отец Далера Бобиева требует у опекунов 5 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Убийство#Убийство ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент
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