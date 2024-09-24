Муж опекунши Далера из Екатеринбурга отказался платить 5 млн за гибель ребенка

Posted 24 сентября, 13:50
Published 24 сентября, 13:50
Modified 24 сентября, 13:52
Updated 24 сентября, 13:52
Александр Наумов, которого екатеринбургский суд обвиняет в издевательстве над ребенком, не собирается выплачивать моральную компенсацию родному отцу погибшего мальчика. Он мотивировал это тем, что кровный отец не видел ребенка более 5 лет и не платил алименты.
Адвокат Наумова в беседе с изданием «КП-Екатеринбург» рассказала, что родной отец оставил его в детском доме, в результате чего ребенок претерпел много мучений. По мнению защиты родной отец также виновен в произошедшем с малышом Далером.
Напомним, в Екатеринбурге родной отец Далера Бобиева требует у опекунов 5 млн рублей.