Муж опекунши Далера из Екатеринбурга отказался платить 5 млн за гибель ребенка

Александр Наумов, которого екатеринбургский суд обвиняет в издевательстве над ребенком, не собирается выплачивать моральную компенсацию родному отцу погибшего мальчика. Он мотивировал это тем, что кровный отец не видел ребенка более 5 лет и не платил алименты.