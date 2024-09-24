На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят будущее агротехники в России

Posted 24 сентября, 19:28
Published 24 сентября, 19:28
Modified 24 сентября, 19:28
Updated 24 сентября, 19:28
Внимание отраслевых специалистов будет сфокусировано на оценке урожая текущего года, возможностях развития сферы растениеводства, перспективах производства и применения агротехники производства России, а также на обеспеченности сектора семенным материалом и средствами защиты растений (СЗР).
В этом году мероприятие снова станет платформой для дискуссии на тему актуальных векторов развития отрасли, в числе которых — агрострахование, воздействие климатических изменений на работу АПК и инвестиционные вложения в биотехнологии.
Спикерами конференции станут представители Минсельхоза, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других крупных отраслевых организаций. Информационным партнером «Агроинвестор: PRO растениеводство»-2024 является медиахолдинг 1MI.
Каждый год на конференции «Агроинвестор» встречаются порядка 150 представителей предприятий, обрабатывающих до 6 млн га сельхозтерриторий, крупные производители продукции АПК, а также игроки рынков технического оборудования, посадочно-семенного материала, СЗР и удобрений. «Агроинвестор: PRO растениеводство» — это не только содержательная деловая программа, уникальные прогнозы и оценки крупных отраслевых специалистов, но и общение в неформальной обстановке.