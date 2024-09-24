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Posted 24 сентября, 19:28

Published 24 сентября, 19:28

Modified 24 сентября, 19:28

Updated 24 сентября, 19:28

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят будущее агротехники в России

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят будущее агротехники в России

24 сентября 2024, 19:28
В рамках XIX конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство», которая состоится 27 сентября в Москве, главные отраслевые эксперты и топ-менеджмент агропромышленных холдингов обсудят актуальные вопросы отрасли.

Внимание отраслевых специалистов будет сфокусировано на оценке урожая текущего года, возможностях развития сферы растениеводства, перспективах производства и применения агротехники производства России, а также на обеспеченности сектора семенным материалом и средствами защиты растений (СЗР).

В этом году мероприятие снова станет платформой для дискуссии на тему актуальных векторов развития отрасли, в числе которых — агрострахование, воздействие климатических изменений на работу АПК и инвестиционные вложения в биотехнологии.

Спикерами конференции станут представители Минсельхоза, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других крупных отраслевых организаций. Информационным партнером «Агроинвестор: PRO растениеводство»-2024 является медиахолдинг 1MI.

Каждый год на конференции «Агроинвестор» встречаются порядка 150 представителей предприятий, обрабатывающих до 6 млн га сельхозтерриторий, крупные производители продукции АПК, а также игроки рынков технического оборудования, посадочно-семенного материала, СЗР и удобрений. «Агроинвестор: PRO растениеводство» — это не только содержательная деловая программа, уникальные прогнозы и оценки крупных отраслевых специалистов, но и общение в неформальной обстановке.

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