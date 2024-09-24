На «Агроинвестор: PRO растениеводство» обсудят будущее агротехники в России

Каждый год на конференции «Агроинвестор» встречаются порядка 150 представителей предприятий, обрабатывающих до 6 млн га сельхозтерриторий, крупные производители продукции АПК, а также игроки рынков технического оборудования, посадочно-семенного материала, СЗР и удобрений. «Агроинвестор: PRO растениеводство» — это не только содержательная деловая программа, уникальные прогнозы и оценки крупных отраслевых специалистов, но и общение в неформальной обстановке.