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Posted 24 сентября, 03:18

Published 24 сентября, 03:18

Modified 24 сентября, 03:20

Updated 24 сентября, 03:20

Названа возможная причина пожара дома в поселке в Свердловской области

Названа возможная причина пожара дома в поселке в Свердловской области

24 сентября 2024, 03:18
Фото: 1MI
Стала известна предварительная причина пожара, который вспыхнул в доме в поселке Бокситы, где погибли два подростка.

Предположительно, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в бане, которая стоит рядом с жилой постройкой, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, происшествие случилось ночью 22 сентября 2024 года. Когда произошло возгорание, в доме находились 6 человек. Четверо юношей успели спастись, двое погибли. Им было 15 и 16 лет.

Сотрудники правоохранительных органов, СК, прокуратуры и МЧС проводят проверку по факту ЧП.

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