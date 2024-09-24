Названа возможная причина пожара дома в поселке в Свердловской области

Posted 24 сентября, 03:18
Published 24 сентября, 03:18
Modified 24 сентября, 03:20
Updated 24 сентября, 03:20
Предположительно, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в бане, которая стоит рядом с жилой постройкой, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Напомним, происшествие случилось ночью 22 сентября 2024 года. Когда произошло возгорание, в доме находились 6 человек. Четверо юношей успели спастись, двое погибли. Им было 15 и 16 лет.
Сотрудники правоохранительных органов, СК, прокуратуры и МЧС проводят проверку по факту ЧП.