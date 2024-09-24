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Posted 24 сентября, 14:19

Published 24 сентября, 14:19

Modified 24 сентября, 14:21

Updated 24 сентября, 14:21

Ни копоти, ни известкового налета: подарите вторую жизнь старому чайнику

Ни копоти, ни известкового налета: подарите вторую жизнь старому чайнику

24 сентября 2024, 14:19
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если любимый старый чайник выглядит так, словно вы кипятили в нем воду на костре, не спешите его выбрасывать. Потратьте немного времени на его «реанимацию», и он еще долго вам прослужит. Вот как избавиться от копоти, нагара и известкового налета внутри.

Чтобы отмыть очень грязный и закопченный чайник, можно воспользоваться несколькими эффективными домашними способами. Отмывать «грязнулю» будем как снаружи, так и изнутри.

Отмываем чайник изнутри

  • Уксус и вода. Наполните чайник смесью воды и белого уксуса в пропорции 1:1. Доведите смесь до кипения и оставьте покипеть на медленном огне около 10-15 минут. Вылейте раствор и дайте чайнику остыть. Промойте его несколько раз чистой водой, чтобы избавиться от запаха уксуса.
  • Лимонный сок и лимонная кислота. Выдавите сок нескольких лимонов или добавьте 2-3 столовых ложки лимонной кислоты в чайник, залитый водой. Доведите до кипения и дайте покипеть около 10 минут. Слейте жидкость и промойте чайник чистой водой.

Нужно помнить, что избавиться от известкового налета внутри чайника можно только если ситуация не слишком запущена. Если же осадок копился внутри годами, то ни уксус, ни лимонная кислота с проблемой не справятся. Придется купить специализированное средство вроде «Антинакипина».

Отмываем чайник снаружи

Перед началом чистки чайника обязательно вскипятите в нём воду. Жир и застарелый нагар намного легче очищать если поверхность чайника горячая, — советует эксперт по домоводству и блогер Марина Жукова.
  • Пищевая сода. Смешайте немного пищевой соды с водой до образования пасты.
    Нанесите пасту на наружную поверхность чайника и оставьте на 15-20 минут.
    Аккуратно потрите поверхность губкой или мягкой щеткой. Хорошо промойте и вытрите насухо, чтобы избежать разводов.
  • Средства для чистки посуды. Используйте специализированные средства для удаления нагара и копоти. После такой «ядреной» обработки чайник нужно как следует промыть в нескольких водах.

Избавляемся от неприятного запаха

Для устранения стойкого запаха внутри чайника можно использовать активированный уголь. Прокипятите несколько таблеток активированного угля в чайнике и оставьте на пару часов. Слейте воду и промойте чайник.

А вот таким способом можно постирать осенью старые и пыльные шторы.

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