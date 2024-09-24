Ни копоти, ни известкового налета: подарите вторую жизнь старому чайнику

Posted 24 сентября, 14:19
Published 24 сентября, 14:19
Modified 24 сентября, 14:21
Updated 24 сентября, 14:21
Чтобы отмыть очень грязный и закопченный чайник, можно воспользоваться несколькими эффективными домашними способами. Отмывать «грязнулю» будем как снаружи, так и изнутри.
Нужно помнить, что избавиться от известкового налета внутри чайника можно только если ситуация не слишком запущена. Если же осадок копился внутри годами, то ни уксус, ни лимонная кислота с проблемой не справятся. Придется купить специализированное средство вроде «Антинакипина».
Перед началом чистки чайника обязательно вскипятите в нём воду. Жир и застарелый нагар намного легче очищать если поверхность чайника горячая, — советует эксперт по домоводству и блогер Марина Жукова.
Для устранения стойкого запаха внутри чайника можно использовать активированный уголь. Прокипятите несколько таблеток активированного угля в чайнике и оставьте на пару часов. Слейте воду и промойте чайник.
А вот таким способом можно постирать осенью старые и пыльные шторы.