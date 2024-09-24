Ни копоти, ни известкового налета: подарите вторую жизнь старому чайнику

Сюжет Дом и сад

Если любимый старый чайник выглядит так, словно вы кипятили в нем воду на костре, не спешите его выбрасывать. Потратьте немного времени на его «реанимацию», и он еще долго вам прослужит. Вот как избавиться от копоти, нагара и известкового налета внутри.