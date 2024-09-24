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Posted 24 сентября, 12:08

Published 24 сентября, 12:08

Modified 24 сентября, 12:10

Updated 24 сентября, 12:10

Эксперт Володихин рассказал, зачем осенью вносят в почву калийные удобрения

Никакого азота: какие удобрения на самом деле нужно вносить в почву осенью

24 сентября 2024, 12:08
Фото: Photo by Markus Spiske on Unsplash

Эксперт Володихин рассказал, зачем осенью вносят в почву калийные удобрения

Сюжет
Дом и сад
Осенью дачники задумываются о том, что внести в почву, чтобы восстановить и повысить ее плодородность после завершения основных работ. Эксперты уверены, что выбор нужно делать в пользу калийных удобрений.

Калий усиливает устойчивость растений к морозам, регулирует водный баланс, уменьшая риск повреждения клеток при низких температурах, а также повышает прочность клеточных стенок. Почва во многих регионах России изначально бедна калием, к тому же летом его активно «вымывают» растения, вот почему летом выбором №1 должны стать именно калийные удобрения, советует агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

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Этот элемент помогает растениям наращивать зеленую массу и влияет на цветение, а чем больше цветков, тем выше урожай. А кроме этого он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, — отмечает эксперт.

Кроме того, калий после внесения усваивается и перерабатывается крайне медленно, поэтому если внести подкормку осенью, то почва дойдет до нужной кондиции именно к весенним посадкам. Калий способствует развитию корневой системы, помогает растениям лучше закрепляться в почве и усваивать питательные вещества в осенний и зимний периоды. Растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Это особенно важно перед длинной зимой, когда иммунитет растений ослабевает. Также калий участвует в процессах фотосинтеза и синтеза белков, что поддерживает жизнедеятельность растений даже в сложных условиях.

Существует несколько видов калийных удобрений. Одним из самых популярных является калимагнезия. Ее вносят из расчета 20 граммов на 1 кв.м, однако осенью калимагнезию добавляют только в тяжелые почвы (например, глину). Для более легких почв процедуру подкормки лучше отложить до весны.

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Также можно удобрить землю сульфатом калия (сернокислым калием). Нормы подкормки будут зависеть от того, что именно вы планируете сажать на данном участке:

  • огурцы и помидоры — 15-20 граммов на 1 кв.м;
  • картофель, капуста, морковь и свекла — 25-30 граммов на 1 кв.м;
  • лук, редис и салат — 5-10 граммов на 1 кв. м.

Некоторые дачники выбирают хлористый калий. Для посадки капусты и корнеплодов потребуется внести 20-40 граммов. Для остальных огородных культур норму снизить вдвое.

А вот удобрять почву азотом в сентябре не рекомендуется: потребность растений в это время года в нем снижена, а для многолетников он просто опасен, так как стимулирует рост новых побегов, которые могут не выжить в зимних условиях.

Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать с малиной в конце дачного сезона.

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