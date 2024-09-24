Никакого азота: какие удобрения на самом деле нужно вносить в почву осенью

Posted 24 сентября, 12:08
Published 24 сентября, 12:08
Modified 24 сентября, 12:10
Updated 24 сентября, 12:10
Калий усиливает устойчивость растений к морозам, регулирует водный баланс, уменьшая риск повреждения клеток при низких температурах, а также повышает прочность клеточных стенок. Почва во многих регионах России изначально бедна калием, к тому же летом его активно «вымывают» растения, вот почему летом выбором №1 должны стать именно калийные удобрения, советует агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Этот элемент помогает растениям наращивать зеленую массу и влияет на цветение, а чем больше цветков, тем выше урожай. А кроме этого он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, — отмечает эксперт.
Кроме того, калий после внесения усваивается и перерабатывается крайне медленно, поэтому если внести подкормку осенью, то почва дойдет до нужной кондиции именно к весенним посадкам. Калий способствует развитию корневой системы, помогает растениям лучше закрепляться в почве и усваивать питательные вещества в осенний и зимний периоды. Растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Это особенно важно перед длинной зимой, когда иммунитет растений ослабевает. Также калий участвует в процессах фотосинтеза и синтеза белков, что поддерживает жизнедеятельность растений даже в сложных условиях.
Существует несколько видов калийных удобрений. Одним из самых популярных является калимагнезия. Ее вносят из расчета 20 граммов на 1 кв.м, однако осенью калимагнезию добавляют только в тяжелые почвы (например, глину). Для более легких почв процедуру подкормки лучше отложить до весны.
Также можно удобрить землю сульфатом калия (сернокислым калием). Нормы подкормки будут зависеть от того, что именно вы планируете сажать на данном участке:
Некоторые дачники выбирают хлористый калий. Для посадки капусты и корнеплодов потребуется внести 20-40 граммов. Для остальных огородных культур норму снизить вдвое.
А вот удобрять почву азотом в сентябре не рекомендуется: потребность растений в это время года в нем снижена, а для многолетников он просто опасен, так как стимулирует рост новых побегов, которые могут не выжить в зимних условиях.
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