Никакого азота: какие удобрения на самом деле нужно вносить в почву осенью

Кроме того, калий после внесения усваивается и перерабатывается крайне медленно, поэтому если внести подкормку осенью, то почва дойдет до нужной кондиции именно к весенним посадкам. Калий способствует развитию корневой системы, помогает растениям лучше закрепляться в почве и усваивать питательные вещества в осенний и зимний периоды. Растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Это особенно важно перед длинной зимой, когда иммунитет растений ослабевает. Также калий участвует в процессах фотосинтеза и синтеза белков, что поддерживает жизнедеятельность растений даже в сложных условиях.