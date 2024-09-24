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Posted 24 сентября, 03:47

Published 24 сентября, 03:47

Modified 24 сентября, 03:49

Updated 24 сентября, 03:49

Пассажиры в Екатеринбурге смогут отслеживать автобусы в онлайн-режиме

Пассажиры в Екатеринбурге смогут отслеживать автобусы в онлайн-режиме

24 сентября 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney
Расписание автобусов в Екатеринбурге подробно укажут в новых брутто-контрактах и загрузят в онлайн-сервис для того, чтобы пассажиры отслеживали местонахождение общественного транспорта.

В контрактах будет указано расписание, а также время, в какое автобусы будут выезжать на рейсы с конечной остановки, рассказали ЕАН в пресс-службе администрации города.

Все это будет также перенесено в сервис «маршрут.екатеринбург.рф» для отслеживания пассажиров. Сейчас эта программа находится в стадии тестового режима. Время подъезда к остановкам указываться не будет, так как оно может быть нарушено из-за пробок и дорожных ситуаций.

Известно, что за несоблюдения расписания транспортным компаниям будут выписывать штрафы, размер которых значительно увеличится в связи с переходом на брутто-контракты.

Напомним, жители Екатеринбурга пожаловались на то, что автобусы слишком рано завершают рейсы по вечерам, из-за чего бывает сложно уехать из центра.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Контракт#Пассажиры#Онлайн#Маршрут#Реформа#Общественный транспорт#Рейс#Автобусы#Екатеринбург
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