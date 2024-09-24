Пассажиры в Екатеринбурге смогут отслеживать автобусы в онлайн-режиме

Posted 24 сентября, 03:47
Published 24 сентября, 03:47
Modified 24 сентября, 03:49
Updated 24 сентября, 03:49
В контрактах будет указано расписание, а также время, в какое автобусы будут выезжать на рейсы с конечной остановки, рассказали ЕАН в пресс-службе администрации города.
Все это будет также перенесено в сервис «маршрут.екатеринбург.рф» для отслеживания пассажиров. Сейчас эта программа находится в стадии тестового режима. Время подъезда к остановкам указываться не будет, так как оно может быть нарушено из-за пробок и дорожных ситуаций.
Известно, что за несоблюдения расписания транспортным компаниям будут выписывать штрафы, размер которых значительно увеличится в связи с переходом на брутто-контракты.
Напомним, жители Екатеринбурга пожаловались на то, что автобусы слишком рано завершают рейсы по вечерам, из-за чего бывает сложно уехать из центра.