Пассажиры в Екатеринбурге смогут отслеживать автобусы в онлайн-режиме

Все это будет также перенесено в сервис «маршрут.екатеринбург.рф» для отслеживания пассажиров. Сейчас эта программа находится в стадии тестового режима. Время подъезда к остановкам указываться не будет, так как оно может быть нарушено из-за пробок и дорожных ситуаций.