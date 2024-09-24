Платизмопластика: революция в омоложении шеи или дань моде? Разбираемся в нюансах

Платизмопластика — это серьезная хирургическая процедура, требующая тщательной подготовки и соблюдения всех рекомендаций врача. Операция проводится под общим наркозом и длится около 2-3 часов. Хирург делает небольшие разрезы за ушами и под подбородком, через которые производится коррекция платизмы и удаление избытков кожи.