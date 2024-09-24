Почти 4 тысячи метров уличных фонарей поставят у дорог Нижнего Тагила и пригорода

Posted 24 сентября, 12:10
Published 24 сентября, 12:10
Modified 24 сентября, 12:12
Updated 24 сентября, 12:12
Речь идет о следующих объектах:
Проектирование будет проводиться за счет средств местного бюджета, общая строительная длина составит 3899,4 метра, выяснила редакция TagilCity.ru.
Подрядчику необходимо предусмотреть стационарное освещение на фланцевых граненых опорах с применением светодиодных светильников. При пересечении с автодорогами и другими коммуникациями, их сближение или совместная прокладка должны быть согласованы с владельцем, а также соответствовать требованиям безопасной и правильной эксплуатации.
При выполнении работ будут применяться энергоэффективных технологии, оборудование и материалы. При необходимости вырубки зеленых насаждений нужно заранее подготовить акты, провести рекультивацию нарушенных или загрязненных участков земли.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки принимаются до 1 октября 2024 года.
Напомним, что на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле было выделено почти 72 миллиона рублей.