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Posted 24 сентября, 12:10

Published 24 сентября, 12:10

Modified 24 сентября, 12:12

Updated 24 сентября, 12:12

Почти 4 тысячи метров уличных фонарей поставят у дорог Нижнего Тагила и пригорода

Почти 4 тысячи метров уличных фонарей поставят у дорог Нижнего Тагила и пригорода

24 сентября 2024, 12:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле спроектируют строительство наружного освещения вдоль некоторых автомобильных дорог. Для этого выделено более 1,5 миллиона рублей.

Речь идет о следующих объектах:

  • в Нижнем Тагиле по улице Трикотажников от Юности до Проезжей;
  • в поселке Верхняя Черемшанка по улице Полуденской от дома №50 и по улице Хрустальной от дома №1 до дома №24.

Проектирование будет проводиться за счет средств местного бюджета, общая строительная длина составит 3899,4 метра, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Проектная документация

Подрядчику необходимо предусмотреть стационарное освещение на фланцевых граненых опорах с применением светодиодных светильников. При пересечении с автодорогами и другими коммуникациями, их сближение или совместная прокладка должны быть согласованы с владельцем, а также соответствовать требованиям безопасной и правильной эксплуатации.

При выполнении работ будут применяться энергоэффективных технологии, оборудование и материалы. При необходимости вырубки зеленых насаждений нужно заранее подготовить акты, провести рекультивацию нарушенных или загрязненных участков земли.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки принимаются до 1 октября 2024 года.

Напомним, что на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле было выделено почти 72 миллиона рублей.

Жителям поселка Евстюниха под Нижним Тагилом осветят улицы
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