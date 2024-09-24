Почти 4 тысячи метров уличных фонарей поставят у дорог Нижнего Тагила и пригорода

Подрядчику необходимо предусмотреть стационарное освещение на фланцевых граненых опорах с применением светодиодных светильников. При пересечении с автодорогами и другими коммуникациями, их сближение или совместная прокладка должны быть согласованы с владельцем, а также соответствовать требованиям безопасной и правильной эксплуатации.