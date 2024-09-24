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Posted 24 сентября, 12:19

Published 24 сентября, 12:19

Modified 24 сентября, 12:19

Updated 24 сентября, 12:19

Почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа получила Свердловская область

Почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа получила Свердловская область

24 сентября 2024, 12:19
Фото: 1MI
В Свердловсккую область были доставлены 580 тысяч доз вакцины от гриппа. В партию добавлены препараты для взрослых, детей и беременных женщин.

В Минздраве по Свердловской области сообщили, что на территорию региона поступила вакцина «Флю-М» и «Совигрипп».

Кроме того, в ведомстве отметили, что за прошлую неделю зафиксировано 33 тысячи случая ОРВИ. Это почти наполовину больше, чем неделей раньше. Ситуация признана стандартной, так как такой всплеск происходит ежегодно.

Напомним, в середине сентября в Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Заболеваемость#Вакцинация#Прививка#Екатеринбург
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