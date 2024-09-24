Почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа получила Свердловская область

Posted 24 сентября, 12:19
Published 24 сентября, 12:19
Modified 24 сентября, 12:19
Updated 24 сентября, 12:19
В Минздраве по Свердловской области сообщили, что на территорию региона поступила вакцина «Флю-М» и «Совигрипп».
Кроме того, в ведомстве отметили, что за прошлую неделю зафиксировано 33 тысячи случая ОРВИ. Это почти наполовину больше, чем неделей раньше. Ситуация признана стандартной, так как такой всплеск происходит ежегодно.
Напомним, в середине сентября в Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа.