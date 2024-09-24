Правозащитник в Екатеринбурге назвала причину совершения преступлений мигрантами

Posted 24 сентября, 05:44
Published 24 сентября, 05:44
Modified 24 сентября, 05:45
Updated 24 сентября, 05:45
По ее словам, люди, которые только приезжают, не знают языка. Именно потому их легче всего обмануть. Они оказываются втянутыми в сферу нарушений своими же земляками, которые выступают в качестве посредников. Нурзида отметила, что в Екатеринбурге есть точки, где можно сделать перевод паспорта, оформить патент и решить даже жилищные вопросы. Уже на этом этапе документы могут быть сделаны с нарушениями.
Общественница рассказала, что часто мигранты оплачивают патент на некоторое время вперед. Чтобы добраться до страны и оплатить документ, на родине они влазят в долги. А потом документ по разным причинам может быть аннулирован. В итоге средства не возвращаются, а еще и штраф надо платить, пишет ЕАН.
Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2024 года более 2,5 тысячи мигрантов, ставших гражданами РФ, поставлены на воинский учет.