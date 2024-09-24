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Posted 24 сентября, 05:44

Published 24 сентября, 05:44

Modified 24 сентября, 05:45

Updated 24 сентября, 05:45

Правозащитник в Екатеринбурге назвала причину совершения преступлений мигрантами

Правозащитник в Екатеринбурге назвала причину совершения преступлений мигрантами

24 сентября 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
Мигранты, прибывшие в Россию, чаще всего нарушают закон из-за своей безграмотности. Об этом рассказала правозащитница, исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер.

По ее словам, люди, которые только приезжают, не знают языка. Именно потому их легче всего обмануть. Они оказываются втянутыми в сферу нарушений своими же земляками, которые выступают в качестве посредников. Нурзида отметила, что в Екатеринбурге есть точки, где можно сделать перевод паспорта, оформить патент и решить даже жилищные вопросы. Уже на этом этапе документы могут быть сделаны с нарушениями.

Общественница рассказала, что часто мигранты оплачивают патент на некоторое время вперед. Чтобы добраться до страны и оплатить документ, на родине они влазят в долги. А потом документ по разным причинам может быть аннулирован. В итоге средства не возвращаются, а еще и штраф надо платить, пишет ЕАН.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2024 года более 2,5 тысячи мигрантов, ставших гражданами РФ, поставлены на воинский учет.

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