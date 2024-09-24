Правозащитник в Екатеринбурге назвала причину совершения преступлений мигрантами

По ее словам, люди, которые только приезжают, не знают языка. Именно потому их легче всего обмануть. Они оказываются втянутыми в сферу нарушений своими же земляками, которые выступают в качестве посредников. Нурзида отметила, что в Екатеринбурге есть точки, где можно сделать перевод паспорта, оформить патент и решить даже жилищные вопросы. Уже на этом этапе документы могут быть сделаны с нарушениями.