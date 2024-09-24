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Posted 24 сентября, 11:18

Published 24 сентября, 11:18

Modified 24 сентября, 11:20

Updated 24 сентября, 11:20

Президент РФ снял с должности уральского полпреда Якушева

Президент РФ снял с должности уральского полпреда Якушева

24 сентября 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Полпред УрФО Владимир Якушев покинул свою должность.

Постановление главы РФ Владимира Путина о снятии Якушева с должности есть на сайте правовой информации.

Якушев занимал вышеуказанный пост на протяжении нескольких лет с осени 2020 года. Ранее он два года был руководителем Минстроя.

Также 13 лет чиновник был в должности главы Тюменской области. Теперь он будет ее представлять в Совете Федерации.

Напомним, в Нижнем Тагиле глава горхозяйства Андрей Лебедев покинул должность.

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