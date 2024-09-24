Президент РФ снял с должности уральского полпреда Якушева

Posted 24 сентября, 11:18
Published 24 сентября, 11:18
Modified 24 сентября, 11:20
Updated 24 сентября, 11:20
Постановление главы РФ Владимира Путина о снятии Якушева с должности есть на сайте правовой информации.
Якушев занимал вышеуказанный пост на протяжении нескольких лет с осени 2020 года. Ранее он два года был руководителем Минстроя.
Также 13 лет чиновник был в должности главы Тюменской области. Теперь он будет ее представлять в Совете Федерации.
Напомним, в Нижнем Тагиле глава горхозяйства Андрей Лебедев покинул должность.