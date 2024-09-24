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Posted 24 сентября, 10:49

Published 24 сентября, 10:49

Modified 24 сентября, 10:51

Updated 24 сентября, 10:51

Работодатели в Екатеринбурге стали на 6% чаще предлагать соискателям бонусы

Работодатели в Екатеринбурге стали на 6% чаще предлагать соискателям бонусы

24 сентября 2024, 10:49
В Екатеринбурге руководители компаний на шесть процентов чаще стали предлагать горожанам материальные бонусы. Такая информация была зафиксирована по итогам лета 2024 года.

Такие бонусы предлагают дополнительно к окладу. При этом средний уровень оплаты труда на данных позициях увеличилась на 25 процентов за год. Сейчас она составляет 103 222 рубля в месяц за полную занятость, сообщили TagilCity.ru в сервисе «Авито Работа».

Так, соискателям предлагают оплачиваемое обучение и бесплатное питание в области торговли и общественного питания. Люди, ищущие работу в этих сферах, могут рассчитывать на ежемесячную зарплату более 120 тысяч рублей.

В сфере строительства инфраструктуры и промобъектов предлагаются оплата проезда и жилья, а также компенсация за работу в трудных условиях.

Напомним, в Свердловской области на шесть процентов вырос спрос на хирургов.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Эксклюзив#Работа#Статистика#Зарплата#Работодатели#Вакансии#Екатеринбург#Соискатели#Бонусы
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