Работодатели в Екатеринбурге стали на 6% чаще предлагать соискателям бонусы

Posted 24 сентября, 10:49
Published 24 сентября, 10:49
Modified 24 сентября, 10:51
Updated 24 сентября, 10:51
Такие бонусы предлагают дополнительно к окладу. При этом средний уровень оплаты труда на данных позициях увеличилась на 25 процентов за год. Сейчас она составляет 103 222 рубля в месяц за полную занятость, сообщили TagilCity.ru в сервисе «Авито Работа».
Так, соискателям предлагают оплачиваемое обучение и бесплатное питание в области торговли и общественного питания. Люди, ищущие работу в этих сферах, могут рассчитывать на ежемесячную зарплату более 120 тысяч рублей.
В сфере строительства инфраструктуры и промобъектов предлагаются оплата проезда и жилья, а также компенсация за работу в трудных условиях.
Напомним, в Свердловской области на шесть процентов вырос спрос на хирургов.