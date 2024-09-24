Работодатели в Екатеринбурге стали на 6% чаще предлагать соискателям бонусы

Такие бонусы предлагают дополнительно к окладу. При этом средний уровень оплаты труда на данных позициях увеличилась на 25 процентов за год. Сейчас она составляет 103 222 рубля в месяц за полную занятость, сообщили TagilCity.ru в сервисе «Авито Работа».