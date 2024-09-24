Ремонт поликлиники и бомбоубежища в Тагиле, фонари, разрушение дамбы и магнитная буря

Posted 24 сентября, 17:00
Published 24 сентября, 17:00
Modified 24 сентября, 17:02
Updated 24 сентября, 17:02
На Карла Маркса идет ремонт детской поликлиники — окончены работы по демонтажу. Строители планируют укрепить перекрытия, утеплить кровлю и обновить фасад. После ремонта лечебное учреждение, которое посещают 7 тысяч детей, получит новое оборудование.
В Нижнем Тагиле идет строительство линии освещения протяженностью около 4 тысяч метров. На проект выделено 1,5 млн рублей из городского бюджета. Новые современные фонари будут оборудованы светодиодными светильниками.
На Вагонке в Нижнем Тагиле будет отремонтировано бомбоубежище. Место для укрытия с двумя входами расположено на проспекте Вагоностроителей и может вместить около 150 человек. Мэрия ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию.
На Среднеуральской ГРЭС продолжает разрушаться дамба. Ситуацию усугубляют большегрузы, которые то и дело проезжают на плотину в обход официального запрета. Для фур построена объездная дорога, однако водители считают маршрут неудобным и ездят напрямую.
В среду, 25 сентября, над территорией Среднего Урала пронесется очередная магнитная буря. Она будет не очень сильной, однако у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.