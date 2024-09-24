tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 17:00

Published 24 сентября, 17:00

Modified 24 сентября, 17:02

Updated 24 сентября, 17:02

Ремонт поликлиники и бомбоубежища в Тагиле, фонари, разрушение дамбы и магнитная буря

Ремонт поликлиники и бомбоубежища в Тагиле, фонари, разрушение дамбы и магнитная буря

24 сентября 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле продолжается ремонт поликлиники на Карла Маркса, в планах у властей — отремонтировать бомбоубежище на Вагонке. В городе и окрестностях установят новые линии освещения. Среднеуральскую ГРЭС продолжают разрушать большегрузы. В Свердловской области ожидается очередная магнитная буря.

На Карла Маркса идет ремонт детской поликлиники — окончены работы по демонтажу. Строители планируют укрепить перекрытия, утеплить кровлю и обновить фасад. После ремонта лечебное учреждение, которое посещают 7 тысяч детей, получит новое оборудование.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт детской поликлиники на Карла Маркса
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле идет строительство линии освещения протяженностью около 4 тысяч метров. На проект выделено 1,5 млн рублей из городского бюджета. Новые современные фонари будут оборудованы светодиодными светильниками.

Почти 4 тысячи метров уличных фонарей поставят у дорог Нижнего Тагила и пригорода
Узнать подробнее

На Вагонке в Нижнем Тагиле будет отремонтировано бомбоубежище. Место для укрытия с двумя входами расположено на проспекте Вагоностроителей и может вместить около 150 человек. Мэрия ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию.

Бомбоубежище планируют отремонтировать на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

На Среднеуральской ГРЭС продолжает разрушаться дамба. Ситуацию усугубляют большегрузы, которые то и дело проезжают на плотину в обход официального запрета. Для фур построена объездная дорога, однако водители считают маршрут неудобным и ездят напрямую.

Запреты не помогают: фуры продолжают разрушать дамбу Среднеуральской ГРЭС
Узнать подробнее

В среду, 25 сентября, над территорией Среднего Урала пронесется очередная магнитная буря. Она будет не очень сильной, однако у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.

Мощная магнитная буря накроет Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые авто, доступность дорог, ремонт старейшей поликлиники и самолет над ТагиломНеобычные памятники, огромный ТЦ, ремонт теплосетей в Тагиле, новый подрядчик и грибыЭкоитоги недели, похороны, школьный стадион в Тагиле и фестиваль гик-культуры
#Лидия Шиманаева#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Подрядчик#Магнитная буря#Поликлиника#Ремонт#Разрушение#Фонари#Екатеринбург#Бомбоубежище#Фуры#Наружное освещение#Среднеуральская ГРЭС
Подпишитесь
Популярное