Ремонт поликлиники и бомбоубежища в Тагиле, фонари, разрушение дамбы и магнитная буря

На Вагонке в Нижнем Тагиле будет отремонтировано бомбоубежище. Место для укрытия с двумя входами расположено на проспекте Вагоностроителей и может вместить около 150 человек. Мэрия ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию.