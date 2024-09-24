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Posted 24 сентября, 09:19

Published 24 сентября, 09:19

Modified 24 сентября, 09:21

Updated 24 сентября, 09:21

Сотрудник МЧС в Невьянске скончался на пруду при столкновении лодок

Сотрудник МЧС в Невьянске скончался на пруду при столкновении лодок

24 сентября 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
В Невьянске погиб 37-летний сотрудник МЧС на пруду во время столкновения двух моторных лодок. Происшествие случилось 21 сентября 2024 года.

ЧП произошло в нескольких сотнях метров от берега. Известно, что другой горожанин, управлявший моторной лодкой, был в нетрезвом состоянии.

Пострадавший сотрудник экстренной службы получил серьезные травмы, вследствие чего он скончался в больнице. У него остались супруга и двое детей. По факту его смерти в СК организовали проверку, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, в Свердловской области скончался сотрудник РЖД от удара током во время починки обрыва ЛЭП.

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