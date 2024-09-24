Сотрудник МЧС в Невьянске скончался на пруду при столкновении лодок

Posted 24 сентября, 09:19
Published 24 сентября, 09:19
Modified 24 сентября, 09:21
Updated 24 сентября, 09:21
ЧП произошло в нескольких сотнях метров от берега. Известно, что другой горожанин, управлявший моторной лодкой, был в нетрезвом состоянии.
Пострадавший сотрудник экстренной службы получил серьезные травмы, вследствие чего он скончался в больнице. У него остались супруга и двое детей. По факту его смерти в СК организовали проверку, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, в Свердловской области скончался сотрудник РЖД от удара током во время починки обрыва ЛЭП.