tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 13:15

Published 24 сентября, 13:15

Modified 24 сентября, 13:17

Updated 24 сентября, 13:17

Света белого не видно: как постирать пыльные и грязные шторы

Света белого не видно: как постирать пыльные и грязные шторы

24 сентября 2024, 13:15
Фото: Photo by Francesca Tosolini on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Осенью световой день сильно сокращается, и многие хозяйки специально моют окна, чтобы в квартиру проникало как можно больше солнца. Но впечатление могут испортить полные пыли и грязи шторы. Рассказываем, как привести их в порядок, чтобы ваши окна засияли в тусклом сентябрьском солнце.

Стирка штор — процедура довольно трудоемкая и утомительная, но все же необходимая. Эти советы помогут вам справиться с задачей максимально быстро и эффективно.

Сначала аккуратно снимите шторы с карниза. Если на них есть кольца или зажимы, убедитесь, что все детали сняты, чтобы не повредить ткань во время стирки.
Перед стиркой хорошо выбейте или пропылесосьте шторы, чтобы удалить поверхностную пыль и грязь. Если этого не сделать, то штору в стиральной машине попросту будут плескаться в грязной воде, что точно не улучшит качество стирки.

Желтые пятна на шторах выведет желтый порошок: записывайте до смешного простой рецепт
Узнать подробнее

Проверьте наличие пятен. Если найдете особо загрязненные места, обработайте их предварительно с помощью мягкого моющего средства или пятновыводителя. Оставьте средство на несколько минут, следуя инструкциям на упаковке. Если у штор есть бирка с указанием условий стирки, следуйте данным рекомендациям. Обычно рекомендуется деликатный или ручной режим стирки при температуре не более 30 градусов по Цельсию. Лучше использовать жидкое средство для стирки деликатных тканей. Сложите шторы так, чтобы они не перегружали барабан стиральной машины, и поместите их внутрь. Можно добавить несколько старых махровых полотенец для более равномерной стирки и уменьшения шума.

Грязные шторы не только плохо выглядят, но и неприятно пахнутГрязные шторы не только плохо выглядят, но и неприятно пахнут
Грязные шторы не только плохо выглядят, но и неприятно пахнут. Фото: Photo by Maria Orlova on Unsplash

Установите минимальные обороты отжима, так как на высоких оборотах ткань может сильно деформироваться. После стирки немедленно выньте шторы и аккуратно развесьте их для сушки. Лучше всего сушить шторы естественным образом, избегая прямых солнечных лучей, которые могут привести к выцветанию ткани. Если после высыхания шторы помялись, прогладьте их утюгом на слабом или среднем режиме в зависимости от материала ткани. Идеально, если вы сможете их отпарить. После того как шторы высохнут и будут отглажены, повесьте их обратно.

Возможно, вы потратили на эту процедуру половину выходного дня, но результат вас точно порадует, а квартира наполнится чистотой и свежестью.

А вот таким способом можно быстро высушить одежду в холодной и сырой квартире.

Источник: livemaster.ru

Таких «питомцев» даром не надо: избавляемся от пылевых клещей в доме
Узнать подробнее
Читайте также:
Очистит раковину и отстирает грязь: это волшебное мыло должно быть в каждом домеВместо тетради писал на рубашке: с этими лайфхаками чернила отстираете в два счетаЭти вещи стираю только в горячей воде, и вот почему: лайфхаки от владельца прачечной
#Лидия Шиманаева#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Стирка#Лайфхаки#Шторы#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное