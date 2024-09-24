Света белого не видно: как постирать пыльные и грязные шторы

Posted 24 сентября, 13:15
Published 24 сентября, 13:15
Modified 24 сентября, 13:17
Updated 24 сентября, 13:17
Стирка штор — процедура довольно трудоемкая и утомительная, но все же необходимая. Эти советы помогут вам справиться с задачей максимально быстро и эффективно.
Сначала аккуратно снимите шторы с карниза. Если на них есть кольца или зажимы, убедитесь, что все детали сняты, чтобы не повредить ткань во время стирки.
Перед стиркой хорошо выбейте или пропылесосьте шторы, чтобы удалить поверхностную пыль и грязь. Если этого не сделать, то штору в стиральной машине попросту будут плескаться в грязной воде, что точно не улучшит качество стирки.
Проверьте наличие пятен. Если найдете особо загрязненные места, обработайте их предварительно с помощью мягкого моющего средства или пятновыводителя. Оставьте средство на несколько минут, следуя инструкциям на упаковке. Если у штор есть бирка с указанием условий стирки, следуйте данным рекомендациям. Обычно рекомендуется деликатный или ручной режим стирки при температуре не более 30 градусов по Цельсию. Лучше использовать жидкое средство для стирки деликатных тканей. Сложите шторы так, чтобы они не перегружали барабан стиральной машины, и поместите их внутрь. Можно добавить несколько старых махровых полотенец для более равномерной стирки и уменьшения шума.
Установите минимальные обороты отжима, так как на высоких оборотах ткань может сильно деформироваться. После стирки немедленно выньте шторы и аккуратно развесьте их для сушки. Лучше всего сушить шторы естественным образом, избегая прямых солнечных лучей, которые могут привести к выцветанию ткани. Если после высыхания шторы помялись, прогладьте их утюгом на слабом или среднем режиме в зависимости от материала ткани. Идеально, если вы сможете их отпарить. После того как шторы высохнут и будут отглажены, повесьте их обратно.
Возможно, вы потратили на эту процедуру половину выходного дня, но результат вас точно порадует, а квартира наполнится чистотой и свежестью.
А вот таким способом можно быстро высушить одежду в холодной и сырой квартире.
Источник: livemaster.ru