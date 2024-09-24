Света белого не видно: как постирать пыльные и грязные шторы

Проверьте наличие пятен. Если найдете особо загрязненные места, обработайте их предварительно с помощью мягкого моющего средства или пятновыводителя. Оставьте средство на несколько минут, следуя инструкциям на упаковке. Если у штор есть бирка с указанием условий стирки, следуйте данным рекомендациям. Обычно рекомендуется деликатный или ручной режим стирки при температуре не более 30 градусов по Цельсию. Лучше использовать жидкое средство для стирки деликатных тканей. Сложите шторы так, чтобы они не перегружали барабан стиральной машины, и поместите их внутрь. Можно добавить несколько старых махровых полотенец для более равномерной стирки и уменьшения шума.