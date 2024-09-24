Таких «питомцев» даром не надо: избавляемся от пылевых клещей в доме

Posted 24 сентября, 07:25
Published 24 сентября, 07:25
Modified 24 сентября, 07:27
Updated 24 сентября, 07:27
Пылевые клещи — это микроскопические насекомые, которые живут в домашней пыли и могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Понять, есть ли они в вашем доме, достаточно просто: если во время уборки вас одолевает чих, а глаза начинают слезиться, то это дело лап пылевых клещей. Существуют специализированные тестовые наборы, которые позволяют выявить наличие пылевых клещей. Они обычно содержат полоски или реагенты, которые изменяют цвет при контакте с аллергенами, которые выделяют эти паукообразные.
Пылевые клещи редко встречаются в квартирах с очень сухим воздухом. Обычно, если влажность в квартире или доме держится на отметке ниже 45%, то клещи погибают. Но такая влажность пагубно действует и на здоровье человека, поэтому экспериментировать не стоит. Лучше вооружиться пылесосом, веником, тряпками и начать наступление на армию клещей с другого фронта.
HEPA-фильтры состоят из системы стеклопластиковых волокон сложной формы с диаметром всего от 0,5 до 2 мкм. Такой фильтр способен удерживать даже самые небольшие частицы диаметром меньше 0,1 мкм, — советуют эксперты портала hi-tech.mail.ru.
В деле борьбы с пылевыми клещами важна регулярность. Не снижайте бдительность и поддерживайте чистоту в доме, чтобы эти мелкие вредители не испортили жизнь вам и вашим близким.
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Источник: hi-tech.mail.ru