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Posted 24 сентября, 07:25

Published 24 сентября, 07:25

Modified 24 сентября, 07:27

Updated 24 сентября, 07:27

Таких «питомцев» даром не надо: избавляемся от пылевых клещей в доме

Таких «питомцев» даром не надо: избавляемся от пылевых клещей в доме

24 сентября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Ужасно это осознавать, но мы проводим всю нашу жизнь рядом со страшными паукообразными, которые под микроскопом похожи на персонажей фильма ужаса. Такое соседство не только не приятно, но и приводит к проблемам со здоровьем. Как нужно убираться в доме, чтобы избавиться от напасти?

Пылевые клещи — это микроскопические насекомые, которые живут в домашней пыли и могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Понять, есть ли они в вашем доме, достаточно просто: если во время уборки вас одолевает чих, а глаза начинают слезиться, то это дело лап пылевых клещей. Существуют специализированные тестовые наборы, которые позволяют выявить наличие пылевых клещей. Они обычно содержат полоски или реагенты, которые изменяют цвет при контакте с аллергенами, которые выделяют эти паукообразные.

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Пылевые клещи редко встречаются в квартирах с очень сухим воздухом. Обычно, если влажность в квартире или доме держится на отметке ниже 45%, то клещи погибают. Но такая влажность пагубно действует и на здоровье человека, поэтому экспериментировать не стоит. Лучше вооружиться пылесосом, веником, тряпками и начать наступление на армию клещей с другого фронта.

  • Регулярная уборка. Пылесосьте ковры, обивку мебели, матрасы и другие ткани как минимум раз в неделю. Протирайте твердые поверхности влажной тряпкой или шваброй, чтобы собрать пыль. Используйте пылесос с HEPA-фильтром, который способен улавливать мельчайшие частицы пыли и аллергены.
HEPA-фильтры состоят из системы стеклопластиковых волокон сложной формы с диаметром всего от 0,5 до 2 мкм. Такой фильтр способен удерживать даже самые небольшие частицы диаметром меньше 0,1 мкм, — советуют эксперты портала hi-tech.mail.ru.
  • Регулярная стирка. Стирайте постельное белье, включая пододеяльники, простыни и наволочки, в горячей воде (минимум 60 градусов) каждую неделю. Используйте специальные чехлы для матрасов и подушек, которые не пропускают аллергены.
  • Контроль влажности. Держите уровень влажности в доме на приемлемом уровне. Используйте осушители воздуха или кондиционеры в сырую погоду. Проветривайте комнаты, особенно после водных процедур или готовки, чтобы снизить влажность.
  • Минимум пылесборников. Избавьтесь от ненужных ковров, тяжелых штор и любых тканевых предметов, способных накапливать пыль. Храните книги и игрушки в закрытых шкафах или коробках.
Регулярная борьба с пылью поможет вам снизить популяцию клешей в домеРегулярная борьба с пылью поможет вам снизить популяцию клешей в доме
Регулярная борьба с пылью поможет вам снизить популяцию клешей в доме. Фото: 1MI
  • Обработка мягкой мебели и ковров. Используйте специальные спреи или порошки против пылевых клещей, которые можно найти в хозяйственных магазинах.
    Рассмотрите возможность профессиональной чистки ковров и мягкой мебели.
  • Естественные репелленты. Эфирные масла, такие как масло чайного дерева или эвкалипта, могут помочь снизить количество клещей. Добавьте их в воду для уборки или распылите по дому.

В деле борьбы с пылевыми клещами важна регулярность. Не снижайте бдительность и поддерживайте чистоту в доме, чтобы эти мелкие вредители не испортили жизнь вам и вашим близким.

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Источник: hi-tech.mail.ru

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