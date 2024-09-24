Таких «питомцев» даром не надо: избавляемся от пылевых клещей в доме

Пылевые клещи — это микроскопические насекомые, которые живут в домашней пыли и могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Понять, есть ли они в вашем доме, достаточно просто: если во время уборки вас одолевает чих, а глаза начинают слезиться, то это дело лап пылевых клещей. Существуют специализированные тестовые наборы, которые позволяют выявить наличие пылевых клещей. Они обычно содержат полоски или реагенты, которые изменяют цвет при контакте с аллергенами, которые выделяют эти паукообразные.