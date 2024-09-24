Цены на сливочное масло в Екатеринбурге превысили 200 рублей

Posted 24 сентября, 06:14
Published 24 сентября, 06:14
Modified 24 сентября, 06:16
Updated 24 сентября, 06:16
Так, масло «Ирбитское» сейчас продается почти за 210 рублей, а две недели назад его можно было купить за 175 рублей, пишет Е1.
Масло «Талицкое» подорожало до 196 рублей, стоимость продукта фирмы «Экомилк» увеличилась до 230 рублей, а «Молочная сказка» теперь стоит 190 рублей. Средняя стоимость сливочного масла стала больше на 1,3 процента, сообщает Свердловскстат.
Напомним, в Екатеринбурге увеличилась стоимость 95-го бензина. Он подорожал на 2,25 рубля.