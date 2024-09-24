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Posted 24 сентября, 06:14

Published 24 сентября, 06:14

Modified 24 сентября, 06:16

Updated 24 сентября, 06:16

Цены на сливочное масло в Екатеринбурге превысили 200 рублей

Цены на сливочное масло в Екатеринбурге превысили 200 рублей

24 сентября 2024, 06:14
Фото: 1MI
Сливочное масло в Екатеринбурге стало стоить более 200 рублей. Покупатели обратили внимание на подорожание продукта в сентябре 2024 года.

Так, масло «Ирбитское» сейчас продается почти за 210 рублей, а две недели назад его можно было купить за 175 рублей, пишет Е1.

Масло «Талицкое» подорожало до 196 рублей, стоимость продукта фирмы «Экомилк» увеличилась до 230 рублей, а «Молочная сказка» теперь стоит 190 рублей. Средняя стоимость сливочного масла стала больше на 1,3 процента, сообщает Свердловскстат.

Напомним, в Екатеринбурге увеличилась стоимость 95-го бензина. Он подорожал на 2,25 рубля.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Статистика#Стоимость#Продукт#Екатеринбург#Свердловскстат#Сливочное масло
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