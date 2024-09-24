Турналог в Свердловской области будет не менее 100 рублей в сутки

Posted 24 сентября, 04:04
Published 24 сентября, 04:04
Modified 24 сентября, 04:06
Updated 24 сентября, 04:06
Вышеуказанная сумма была установлена из-за того, что в налоговом кодексе предусмотрено увеличение турналога, рассказали в региональном управлении информполитики Заксо.
В течение первого года ставка, вероятно, станет выше на 1 процент, в течение второго — на 2 процента. Самый большой размер налога — 5 процентов от суммы проживания.
Напомним, в РФ решили ввести новую шкалу подходного налога физических лиц. Самая высокая ступень НДФЛ — 22 процента.