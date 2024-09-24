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Posted 24 сентября, 04:04

Published 24 сентября, 04:04

Modified 24 сентября, 04:06

Updated 24 сентября, 04:06

Турналог в Свердловской области будет не менее 100 рублей в сутки

Турналог в Свердловской области будет не менее 100 рублей в сутки

24 сентября 2024, 04:04
В Свердловской области налог для туристов будет стоить не менее 100 рублей в течение суток. Такое правило станет действовать с 1 января 2025 года.

Вышеуказанная сумма была установлена из-за того, что в налоговом кодексе предусмотрено увеличение турналога, рассказали в региональном управлении информполитики Заксо.

В течение первого года ставка, вероятно, станет выше на 1 процент, в течение второго — на 2 процента. Самый большой размер налога — 5 процентов от суммы проживания.

Напомним, в РФ решили ввести новую шкалу подходного налога физических лиц. Самая высокая ступень НДФЛ — 22 процента.

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