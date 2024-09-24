Туроператор в Екатеринбурге заплатит клиенту 100 тысяч за «сокращенный» отдых

Posted 24 сентября, 11:41
Published 24 сентября, 11:41
Modified 24 сентября, 11:42
Updated 24 сентября, 11:42
Свердловчанка Наталья купила у туроператора ООО «Атлантис туризм» тур в Анталью летом 2023 года. Всего женщине путевки на троих человек обошлись в 333,8 тысячи рублей. Однако вылет в итоге задержался на 38 часов и тогда отпуск сократился до 9 ночей.
В гостинице, где проживала семья, за неиспользованные сутки были возвращены 18,5 тысячи рублей. Однако общественная организация «Турист прав» подала иск в суд с требованием снизить стоимость услуг, так как они были оказаны с нарушением срока. Также с компании требовали неустойку, компенсацию и штраф. В общей сложности сумма составила больше 357 тысяч рублей.
Кировский районный суд постановил выплатить 25 тысяч рублей семь и 5 тысяч общественной организации. Суд посчитал, что семья пропустила только одну ночь и всю сумму им вернули.
С таким решением истец не согласился. Он обратился в Свердловский областной суд. В результате было решено возместить семье 42,1 тысячи рублей, а также 50 тысяч рублей неустойки. Также туроператор заплатит по 10 тысяч рублей штрафа семье и общественникам.
Напомним, ранее стало известно, что туроператор обманул семью из Верхней Пышмы на 700 тысяч рублей.