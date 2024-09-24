Туроператор в Екатеринбурге заплатит клиенту 100 тысяч за «сокращенный» отдых

В гостинице, где проживала семья, за неиспользованные сутки были возвращены 18,5 тысячи рублей. Однако общественная организация «Турист прав» подала иск в суд с требованием снизить стоимость услуг, так как они были оказаны с нарушением срока. Также с компании требовали неустойку, компенсацию и штраф. В общей сложности сумма составила больше 357 тысяч рублей.