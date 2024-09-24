В Екатеринбурге на продажу выставлен оздоровительный центр за 150 млн рублей

Posted 24 сентября, 11:24
Published 24 сентября, 11:24
Modified 24 сентября, 11:25
Updated 24 сентября, 11:25
Здание 2004 года постройки. Его площадь составляет больше 800 квадратных метров. Дополнительно вместе с центром продается участок земли. Объявление размещено на популярном сайте объявлений.
В комплексе имеется множество развлечений — сауна, бассейн, бильярд. Также там имеются другие развлечения. Сам же участок имеет площадь в тысячу квадратных метров.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле было продано здание бывшей женской консультации на Вагонке.