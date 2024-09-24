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Posted 24 сентября, 11:24

Published 24 сентября, 11:24

Modified 24 сентября, 11:25

Updated 24 сентября, 11:25

В Екатеринбурге на продажу выставлен оздоровительный центр за 150 млн рублей

В Екатеринбурге на продажу выставлен оздоровительный центр за 150 млн рублей

24 сентября 2024, 11:24
Фото: «Авито»
Оздоровительно-развлекательный центр на улице Аппаратной в Екатеринбурге выставлен на продажу. Его цена составляет 150 миллионов рублей.

Здание 2004 года постройки. Его площадь составляет больше 800 квадратных метров. Дополнительно вместе с центром продается участок земли. Объявление размещено на популярном сайте объявлений.

В комплексе имеется множество развлечений — сауна, бассейн, бильярд. Также там имеются другие развлечения. Сам же участок имеет площадь в тысячу квадратных метров.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле было продано здание бывшей женской консультации на Вагонке.

В Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультации
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