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Posted 24 сентября, 09:01

Published 24 сентября, 09:01

Modified 24 сентября, 09:03

Updated 24 сентября, 09:03

Рабочий из Таджикистана погиб на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рабочего из Таджикистана снесло ветром с высоты

24 сентября 2024, 09:01
Фото: 1MI

Рабочий из Таджикистана погиб на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рабочий из ближнего зарубежья трудился на большой высоте без страховки. Таджика сдуло ветром с 11 этажа.

Инцидент произошел в столице Урала на Металлургов, 63\1. Здесь строится новый многоквартирный дом.

23 сентября уроженец Таджикистана трудился на 11 этаже строящегося дома. Монтажник не закрепил страховочный пояс и в какой-то момент упал с высоты вниз из-за сильного ветра.

Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте, пишет URA.RU.

Рабочий погиб на строительстве дорожной развязки у «Калины» в Екатеринбурге.

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