В Екатеринбурге рабочего из Таджикистана снесло ветром с высоты

Posted 24 сентября, 09:01
Published 24 сентября, 09:01
Modified 24 сентября, 09:03
Updated 24 сентября, 09:03
Инцидент произошел в столице Урала на Металлургов, 63\1. Здесь строится новый многоквартирный дом.
23 сентября уроженец Таджикистана трудился на 11 этаже строящегося дома. Монтажник не закрепил страховочный пояс и в какой-то момент упал с высоты вниз из-за сильного ветра.
Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте, пишет URA.RU.
Рабочий погиб на строительстве дорожной развязки у «Калины» в Екатеринбурге.